On ne présente plus Elden Ring. Le succès retentissant de FromSoftware, aux 20 millions de copies vendues, est un des derniers gros phénomène vidéoludique apparu ces dernières années. La formule open world mixée avec ce qui fait la colonne vertébrale des SoulsBorne a tout d’un « game C=changer » dans le milieu du jeu vidéo et compte beaucoup de nouveaux venus dans le monde du « get good or die trying » .

Fort de ce succès critique, populaire, et commercial, FromSoftware a annoncé le 28 février dernier un DLC solo en bonne et due forme, attendu de près ou de loin par toute personne ayant approché le jeu et les habitués de la qualité des ajouts payants aux productions du studio japonais. (Les DLC de la saga Dark Souls ou de BloodBorne sont vraiment des chefs d’œuvre). Cet ajout à un jeu déjà colossal par son contenu, se nommera « Shadow of the Erdtree » et ne possède pas encore de date de sortie officielle.

Un Ray Tracing dispensable et contre productif ?

Le 23 mars dernier FromSoftware a officialisé l’arrivé du Patch 1.09 pour sa nouvelle poule aux œufs d’or. Ce patch, outre des équilibrages PvP, des corrections de bugs et autres ajustements, propose un mode Ray Tracing pour les versions PC, PS5 et Series X . Le choix d’ajouter cette technologie à Elden Ring est plus que discutable. Le Ray Tracing, qui est sur toutes les lèvres depuis quelques années, est un argument marketing utilisé a tort et à travers pour nous vendre des consoles et des carte graphiques qui vont rendre les jeux beaucoup plus cohérents et réalistes dans leurs gestion des lumières et des reflets. Une techno intéressante pour certain type de jeux, mais aussi hyper gourmande en ressources graphique.

Ceci saute tout de suite aux yeux dans Elden Ring (et pas de manière positive). Le framerate devient irrégulier et peut descendre en dessous des 30 fps. En dehors de ces pertes de performances dommageables, c’est la cohérence du Ray Tracing dans l’univers onirique de l’entre terre qui jure en tout point. Bien que le jeu soit une claque artistique indéniable, il est impossible de nier qu’au niveau technique, il a quelques années de retard. Des textures hasardeuses, du popping et des effets de lumière sommaire, en font un jeu avec certes un cachet indéniable, mais qui le rendent aussi quelque part incompatible avec la précision du Ray Tracing, utilisé ici à son strict minimum.

À moins d’un rehaussement technique significatif à la sortie du DLC « Shadow of The Erdtree », Elden Ring semble un peu encombré par le Ray Tracing et ne sait pas trop quoi en faire, à part voir chuter sa fluidité. Le choix a le mérite d’être présent et pour ceux qui aiment pousser les potards des options graphiques à fond, cela rajoute un petit plus. Pour les autres, passez votre chemin. Avec ou sans Ray Tracing, cette aventure n’a besoin d’aucun autre apparat que le vertige artistique et épique qu’elle procure à chaque minutes de jeu .