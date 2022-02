Elden Ring – Des joueurs PC déçus par le soi-disant jeu de l’année ?

Les portages de jeux de FromSoftware sur PC ont toujours été un peu en dent de scie. Là où les anciens Souls avaient beaucoup de mal à tourner, Sekiro a réussi à renverser la tendance avec une version PC qui tenait globalement la route. L’optimisation n’étant évidemment pas la même sur tous les supports, Elden Ring était attendu au tournant. Et pour cause, beaucoup de joueurs se sont plaint (à raison) de ces versions PC qui ne tenaient pas la route à leurs sorties. Mais quelles sont les raisons des problèmes d’Elden Ring sur PC ?

Elden Ring est le premier jeu de FromSoftware à tourner sous le driver DirectX 12. Cette nouvelle fonctionnalité avait déjà causé du tort à Final Fantasy 7 Remake sur sa version PC. Par ailleurs, DirectX12 est censé donné plus de possibilités aux développeurs pour gérer leur jeu, en leur donnant plus de contrôle sur la gestion du GPU (le processeur graphique). Ce qui veut dire que si il y a des problèmes sur la gestion et l’optimisation graphique, cela vient essentiellement des développeurs en amont.

Les problèmes qui ressortent essentiellement sur les versions PC d’Elden Ring sont le clipping, les textures qui sont parfois aux fraises, et les shaders (les nuances de lumière dans un jeu) qui ont beaucoup de mal à s’adapter suivant la situation. L’expérience des joueurs PC a donc fortement été affectée, et ces derniers n’ont pas attendu avant de se faire entendre.

Le jeu calcule en temps réel chaque élément du jeu. Quand vous dégainez une épée, quand vous rencontrez un nouvel ennemi, ou quand vous lancez un sort, le moteur ne se repose jamais, et il a du mal à suivre. Elden Ring a tout de même battu des records sur PC avec près de 750 000 joueurs en simultanés, ce qui en fait le 7ème jeu avec le plus gros pic de joueurs sur Steam. Mais ça n’efface pas les évaluations qui restent moyennes sur la plateforme de Valve.

La mise à jour 1.0.2 n’a pas eu l’air de faire du bien au jeu, le framerate est toujours autant à la ramasse. FromSoftware est conscient du problème comme l’a précisé Bandai Namco, et le studio japonais travaille sur ce problème depuis la sortie du jeu. Ils conseillent d’ailleurs de mettre rapidement à jour ses drivers graphiques, ce qui pourrait grandement améliorer les performances graphiques si ce n’est pas déjà fait.

A message for players about your reports and some performance issues in #ELDENRING.https://t.co/K2y9voVjnK — ELDEN RING (@ELDENRING) February 25, 2022

Le jeu a reçu un review bombing conséquent sur les différentes sites de notes de jeu vidéo, ainsi que sur Steam avec seulement 65% de notes positives, pour le jeu le plus attendu de cette année. Mais ce « scandale » est en parti exclusif à la version PC. Les joueurs consoles, quant à eux, ne font qu’encenser le titre de FromSoftware. Il est donc évident que si vous avez acheté la version PC, il va falloir attendre quelques patchs de correctifs qui vous assureront une expérience inoubliable. Ce qui est sûr, c’est que nous n’avons pas fini d’entendre parler d’Elden Ring dans les prochains mois.