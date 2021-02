El Shaddai: Ascension of the Metatron vient de s’annoncer sur PC

10 après sa sortie sur Xbox 360 et PS3, le jeu d’Ignition Entertainement El Shaddai: Ascension of the Metatron refait parler de lui. À l’époque, le jeu avait à la fois marqué et divisé les joueurs, tant par les thématiques abordées que par sa direction artistique et sa réalisation. Qu’en sera-t-il pour cette renaissance?

En 2011, le titre avait surpris les joueurs avec ses concepts bibliques (“El Shaddai” signifie “Dieu Tout-Puissant” en hébreu), sa direction artistique tranchée et son gameplay, jugé moyen par certains et très satisfaisant par d’autres. Pour ce qui est de son scénario, le jeu se base en partie sur le texte hébraïque intitulé “Le Livre d’Enoch” et vous met donc dans la peau d’Enoch, un scribe qui part à la recherche de sept anges déchus afin d’empêcher la destruction de toute l’humanité.

Se présentant sous la forme d’un action-platformer 3D, le cœur du gameplay repose sur l’exploration de lieux inspirés par la mythologie biblique (rappelant le graphisme des travaux de Moebius) et sur des combats dynamiques. Les affrontements se basent sur un système de pierre-feuille-ciseaux vous obligeant à jongler entre les trois armes du héros (épée, disque et bouclier) pour venir à bout de ses ennemis, chaque type d’adversaire ayant une vulnérabilité particulière à l’une desdites armes.

Interrogé sur les attentes des joueurs concernant l’épopée d’Enoch, le producteur Sawaki Takeyasu (qui a travaillé sur Viewtiful Joe, Okami…) a déclaré sur Twitter :

Voilà 10 ans qu’El Shaddai est sorti sur PS3 et Xbox 360 et les joueurs PC et fans du jeu nous ont constamment demandé sa sortie sur cette plateforme alors nous sommes heureux d’annoncer sa disponibilité sur Steam très bientôt !

À ce jour, aucune autre information n’a été transmise concernant la nature de cette sortie : s’agit-il d’un simple portage, d’un remaster ou d’un remake ? Nous allons devoir prendre notre mal en patience avant d’avoir du nouveau.

En attendant son arrivée sur PC via Steam, vous pouvez toujours vous rafraichir la mémoire, en profitant du trailer officiel de lancement de 2011.