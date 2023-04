Réveil Brutal – Media Molecule coupe Dreams

C’est un peu triste, mais résigné, qu’on apprend que Media Molecule a décidé de mettre fin à l’expérience Dreams. Dreams, c’était ce moteur de création de jeux dédié à la PlayStation 4 incroyablement complet. De la modélisation 3D à la composition musicale en passant par les éléments de programmation nécessaires au bon déroulement d’un jeu, il ne manquait rien à Dreams pour que celui-ci puisse se comparer à un outil professionnel.

Une qualité qui était aussi son plus grand défaut. Si de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, de grandes possibilités impliquent, elles, une grande complexité. Et Dreams réclamait des joueurs un investissement particulièrement important, peut-être trop important pour des joueurs consoles, qui jouent souvent dans le salon, et sautent facilement d’un jeu à l’autre.

Car Dreams n’était (est – encore pour quelques jours) disponible que sur PlayStation 4. On a un temps imaginé un portage PC, où le titre aurait été plus à son aise (pour les contrôles, également), mais il n’en fut rien. On ne comprend pas non plus que le jeu n’ait pas été plus poussé sur PS5, avec laquelle il aurait pu même être packagé, voire installé par défaut sur les machines. Imaginez, à l’heure de l’I.A. générative, ce que le titre aurait pu devenir ?!

Un autre élément qui aurait pu attirer un peu plus l’attention sur le jeu, c’est de distribuer plus largement, et plus facilement, les créations issues du titre. Pour s’essayer aux jeux construits avec l’outil, il fallait passer par Dreams et donc posséder le jeu. Un « store » permettant de télécharger en stand alone les œuvres des joueurs aurait peut-être pu renforcer l’intérêt pour le titre, tout en motivant encore plus les créateurs, qui auraient bénéficié d’un public encore très élargi.

Néanmoins, Media Molecule a du métier, et il y a surement de bonnes raisons pour que tout ceci n’ait pu être fait. On imagine que ce n’est pas de gaité de cœur que le studio met fin à Dreams, et on ne peut s’empêcher d’avoir un sentiment de gâchis devant les immenses possibilités du soft qui disparaissent avec lui. La bonne nouvelle néanmoins c’est que l’arrêt du support de Dreams permet aux studios de se consacrer entièrement au développement d’une toute nouvelle IP.

Le jeu continuera à être jouable, mais ne sera plus mis à jour, et aucun événement lié ne sera plus organisé. De plus, d’ici fin mai, les joueurs vont voir leur espace de stockage en ligne destiné à héberger leurs créations réduit à 5go. Les serveurs devraient finir par être définitivement coupés, même si aucune annonce n’a encore été faite en ce sens.