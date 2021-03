Dragon Ball Z: Kakarot – Rejoignez Trunks dans le futur !

À l’occasion du live Dragon Ball Games Battle Hour qui mettait à l’honneur les jeux tirés de la licence d’Akira Toriyama, Dragon Ball Z: Kakarot en a profité pour titiller la corde nostalgique des fans en annonçant un nouveau DLC. Après “Un nouveau pouvoir s’éveille” qui invitait les joueurs à se plonger dans un segment plus récent de Dragon Ball Super, le prochain DLC nommé “Trunks The Warrior of Hope” nous fera voyager dans le sombre futur alternatif de Trunks qui doit lutter contre les cyborgs sans San Goku, comme le montre ce tout nouveau trailer disponible un peu plus bas.

Après avoir introduit le Super Saiyajin God et Super Saiyan Blue, les développeurs ont décidé de s’intéresser à un aspect du manga trop souvent oublié, à savoir le monde du Trunks du futur. Si ce personnage n’a été présent que durant deux sagas, à savoir celui des cyborgs et de Cell, il a pourtant marqué le cœur des joueurs avec son style classe et sombre. On a tous connu quelqu’un qui était amoureux de ce personnage… Ce nouveau trailer de Dragon Ball Z: Kakarot ne nous montre malheureusement pas de gameplay, mais on peut être au moins sûr que l’histoire sera retranscrite fidèlement.

On suivra donc les aventures de Trunks et San Gohan du futur, qui doivent faire face seuls à ces cyborgs sanguinaires qui dévastent les villes alentours et leurs habitants. On peut donc s’attendre à des combats dantesques et à une bonne dose de drama dans ce DLC. Concernant sa sortie, Trunks The Warrior of Hope devrait normalement paraître au cours de l’été 2021, on devrait avoir la date précise de sortie dans les prochains jours.

Dragon Ball Z: Kakarot est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le jeu est aussi jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.