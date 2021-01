Disgaea 6 se laisse approcher via une démo sur l’eShop japonais

Nous aurions tendance à l’oublier mais la série Disgaea existe depuis bientôt 20 ans, et malgré son orientation très “niche” qui aurait pu lui valoir un coup d’arrêt pur et simple depuis longtemps, NIS America continue d’entretenir sa licence et souhaiterait même conquérir un autre public. En effet, avec Disgaea 6: Defiance of Destiny, à l’instar de Gust et son Atelier Ryza 2, la société semble vouloir apporter un petit vent de fraîcheur à son univers, et cela s’est notamment vu dans le dernier trailer expliquant les bases du jeu et le fonctionnement de l’aspect tactique, afin de faire de l’œil à de nouveaux joueurs.

En près de 20 ans, le public s’est forcément en partie renouvelé, et dans un paysage vidéoludique manquant légèrement de tactical RPG, ce nouvel opus à l’univers toujours aussi singulier, arrive à point nommé pour se faire une place au milieu des quelques titres plus “classiques” du genre.

Mais comme nulle vidéo ne saurait remplacer l’expérience du jeu, nous venons d’apprendre avec joie que Disgaea 6: Defiance of Destiny venait de recevoir une démo sur l’eShop japonais. Pour le moment on ne sait pas si cette démo sera disponible sur notre eShop européen, mais vu l’effort opéré pour vendre le titre en France, nous serions surpris de ne pas la voir débarquer chez nous.

Pour autant, pour les plus impatients ou les plus curieux d’entre vous, créer un compte japonais n’a rien de plus compliqué que de créer un nouveau compte Gmail par exemple. Ensuite, une fois sur la partie japonaise de l’eShop, il vous suffira de faire comme sur l’eShop européen pour récupérer une démo, et si vous ne comprenez rien au japonais, pas de panique, suivez juste bêtement le même cheminement qu’à votre habitude lorsque vous télécharger une démo et l’affaire sera dans le sac !

En plus de cette démo, un nouveau trailer vient de nous être dévoilé, et ce sera l’occasion pour vous d’en apprendre cette fois-ci plus sur les personnages, le tout sous-titré en français, car ne l’oubliez pas, cet opus sera bien localisé dans la langue de David Charvet. Enfin, Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira très bientôt au Japon, mais pour nous il faudra attendre l’été sans plus de précision, afin de nous le procurer exclusivement sur Nintendo Switch. D’ici là, croisons bien fort les doigts pour une démo traduite.