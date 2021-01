Disgaea 6: Defiance of Destiny – Les combats se dévoilent en vidéo

NIS America continue de faire parler de son prochain titre Disgaea 6: Defiance of Destiny à travers un nouveau trailer. Cette fois, la vidéo a pour objectif de nous apprendre les bases du combat, ainsi que plusieurs nouveautés apportées à la licence. Ainsi, les combats n’auront plus aucun secret pour vous et il sera encore plus facile de plonger dans l’aventure de Zed à travers le Netherworld et ses nombreux défis.

Dans ce nouvel opus, l’accent est mis sur l’accessibilité de la licence afin de profiter au mieux des combats de haut niveau, et ce même si vous n’avez jamais touché à la saga Disgaea. Comme on peut l’entendre dans la nouvelle vidéo, Disgaea est très chronophage et il faut jouer longtemps pour accéder à un niveau de puissance acceptable. C’est pourquoi le mode de combat “Auto” et la possibilité d’accélérer les actions vous permettront de lâcher vos Joy-Cons et même de quitter votre écran des yeux, le tout en continuant de gagner de l’expérience et des niveaux.

Au fil des différentes annonces concernant Disgaea 6: Defiance of Destiny, nous avons vite compris que le jeu sera totalement déjanté et nous permettra des enchaînements de combos destructeurs et des dégâts s’élevant à des chiffres astronomiques. On se souvient tous de l’annonce de l’Ultra-Réincarnation, permettant aux joueurs de ressusciter plus fort après chaque défaite.

Ce trailer nous dévoile également l’arrivée de nouvelles mécaniques de gameplay telles que l’Assemblée Infernale, dans laquelle il sera possible de corrompre ou combattre les députés, ou encore entrer dans le Monde des Objets et ainsi percer les moindres secrets de vos éléments de personnalisation pour votre personnage. Le Comptoir de la Triche sera également disponible et devrait nous permettre de profiter au maximum des aspects les plus loufoques du jeu.

Toutes ces nouveautés sont présentes et pourront être activées au bon vouloir du joueur afin que les fans de la saga puissent profiter d’un style de jeu qu’ils ont appris à maîtriser au fil des années. Cependant, on espère que le jeu nous proposera certains défis afin qu’il ne soit pas trop facile et par conséquent qu’il ne devienne pas trop lassant sur le long terme de par ses nombreux ajouts permettant de déjouer la mort.

Une fois n’est pas coutume, on vous rappelle que le jeu sera une exclusivité Switch pour l’Europe et il est toujours possible de précommander la Unrelenting Edition. Pour pouvoir enfin profiter pleinement de cette nouvelle expérience, il faudra patienter jusqu’à l’été 2021. Nul doute que de nouvelles informations seront dévoilées dans les mois à venir en attendant la date de sortie officielle de Disgaea 6: Defiance of Destiny.