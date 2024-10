Dino Crisis – Une arrivée sur le PS Plus pleine de bruit

Depuis mardi 15 octobre, les catalogues Extra et Premium du PS Plus accueillaient de nouvelles entrées. Et parmi elles, il y avait au moins deux titres appropriés pour cette fin octobre : les survival-horror que sont Forbidden Siren et (surtout) Dino Crisis. Depuis le temps qu’il était attendu celui-là… Cependant, tout n’est pas au mieux : sa venue a apporté avec elle une certaine vague d’incompréhension et de colère d’une partie du public désireux de mettre la main sur le jeu culte de Capcom.

Composée de trois titres (voire quatre si l’on compte Dino Stalker), la série Dino Crisis a emporté le cœur de certains joueurs. Du moins, est-ce le cas des deux premiers opus… Un succès qui, au fil des années, a fortement contribué à accorder à la saga son statut de licence culte, faisant ainsi naître chez les vieux de vieille des appel à la nostalgie et de l’intérêt dans les têtes de néophytes. Bref, le jeu aujourd’hui considéré comme une pièce marquante dans l’histoire de Capcom ne laisse pas indifférent.

Ainsi, en l’intégrant à son catalogue des classiques, PlayStation offre aux joueurs une réelle opportunité de (re)plonger dans un univers cruel peuplé de reptiles peu commodes. Une opportunité qui semblait s’ouvrir à tout le monde et non qu’aux simples adhérents au service de Sony. En effet, généralement, lorsqu’un titre s’ajoute, il est également disponible à l’achat. Pour exemple, prenons un titre du même éditeur/ développeur (Capcom) : Resident Evil Director’s Cut, lequel est non seulement accessible aux abonnés mais aussi à l’achat individuel.

Pour Dino Crisis, vous l’aurez deviné, il n’est nullement question d’un traitement similaire. Et pour pouvoir y jouer, il faudrait devenir possesseur d’un pass Premium. Ce qui reviendrait bien trop cher pour un simple jeu, aussi qualitatif soit-il… Peut-on espérer que cela change prochainement ? Eh bien, seul Sony détient la réponse. Seulement, hypothétiquement, on pourrait supposer qu’il s’agirait une sorte de « chasse-gardée » du PS Plus, un jeu vitrine censément ajouté pour conforter l’abonné dans ses privilèges…

Une hypothèse sensée ? On vous laisse à votre petite idée là-dessus… Toujours est-il que cet accès restreinte représente un certain avantage pour la plateforme de Sony. C’est qu’en effet le jeu hérite d’un statut un peu particulier : peu importe le support, il demeure absent de plusieurs catalogue. Ce qui fait de lui un titre assez rare. Pour appui, la dernière fois (du moins sur l’écosystème de Sony) qu’il s’est présenté à la vente, c’était sur le PS Store de l’ère PS3.

Ainsi, il faudra être vraisemblablement patient pour voir le titre se répandre à plus grande échelle… que ce soit sous une forme ou une autre. Car oui, il est difficile de croire que l’engouement des fans soit ignoré de Capcom. Mais, en attendant un signe de ce côté, certains prennent l’initiative en œuvrant à « la mise à jour » du titre sorti en 2000 via certains projets.