Digital Bros – Le cynisme à son paroxysme

Digital Bros, maison mère du studio 505 Games notamment, vient d’annoncer une réduction à venir de 30 % de ses effectifs, rajoutant encore une pièce dans l’engrenage des licenciements en 2023. La société italienne défend cette décision comme une réaction aux tendances du marché depuis la fin de la pandémie. Les joueurs seraient devenus plus sélectifs et jetteraient plutôt leurs dévolus sur des jeux à licence. Cela devrait signer l’arrêt de nombreux projets, la boite souhaitant se reconcentrer sur son portfolio de jeux déjà existants.

Le marché a évolué pour devenir plus sélectif en terme de nouveaux jeux depuis la fin de la pandémie. Pour répondre aux tendances du marché, Digital Bros a décidé de s’adapter et de focaliser ses efforts sur les suites et des nouvelles versions de nos jeux déjà bien établis avec pour effet de limiter notre nombre de nouvelles productions à gros budget.

Le communiqué ne fait clairement pas dans la dentelle. Encore une fois, ce sera au personnel de trinquer même si l’on peut comprendre les motivations derrière une telle décision.

Si la fin du confinement impacte directement le temps que l’on accorde aux jeux-vidéos, cette sélectivité est aussi certainement à mettre en perspective avec le budget que représente maintenant l’achat d’un jeu. Avec les tarifs qui ne cessent d’augmenter et la diminution du pouvoir d’achat, nombreux sont les consommateurs à se tourner vers des valeurs sûres. On se souvient de la prise de parole du président de Capcom qui estimait que les prix pratiqués sur le marché n’étaient pas assez chers par rapport aux coûts de production. Et c’est là qu’à notre sens, on arrive dans une impasse. Si les jeux deviennent de plus en plus impayables pour le consommateur lambda mais pas assez rémunérateur pour les créateurs, où placer le curseur ?

Difficile, en tout cas, de blâmer les entreprises comme Digital Bros optant pour une certaine forme de facilité et de sécurité en se barricadant derrière une image de marque ni ceux qui usent et abusent des remakes ou autres remasters pour titiller la nostalgie des joueurs. Le tout reste de respecter le client dans ce processus. Capcom incarne sans aucun doute un des exemples à suivre en la matière. Il suffit de se référer au travail colossal engagé dernièrement sur le remake de Resident Evil 4 pour s’en convaincre. Ce dernier a réussit à rester fidèle à l’oeuvre d’origine tout en étant soucieux d’offrir plus d’accessibilité aux potentiels nouveaux arrivants. Un numéro d’équilibriste rondement mené permettant à Resident Evil 4 Remake de se retrouver dans la sainte liste des nominés au GOTY 2023 des Game Awards. (Aux dépends d’autres grosses sorties comme Starfield ou Hogwarts Legacy)

Le hic, dans le communiqué de Digital Bros, ne réside donc pas dans la stratégie entamée par la société italienne avec cette restructuration, mais bien dans le fait qu’il ne contienne pas un seul mot à l’égard du personnel touché par cette décision. À croire que le plus important restait avant tout de rassurer les investisseurs. Le cynisme à son paroxysme, comme on le titrait si bien…