Chloé Zaho aux commandes du dernier trailer de Diablo IV

Dans le but de faire les choses en grand pour la sortie de Diablo IV, Blizzard a recruté l’oscarisée Chloé Zaho pour réaliser l’un des trailers du jeu. Ce trailer, en duo avec Kiku Ohe, dure un peu plus d’une minute et mélange animations et prises de vues réelles (probablement la partie dirigée par Zaho). On y retrouve plusieurs personnages sous la menace d’une entité maléfique, interpellant le spectateur en lui demandant de l’aide. Un sacré coup de communication réalisé par Blizzard qui a su convaincre une réalisatrice oscarisée (une première) de travailler sur un projet avec sûrement assez peu de marge de manœuvre.

La réalisatrice passée chez Marvel pour la réalisation d’Eternals s’était distinguée par sa volonté de réaliser elle-même toutes les scènes d’action, ces dernières chez Marvel étant majoritairement construites en préproduction et sans l’aval du metteur en scène. Etant donné le résultat final, très propre et visuellement léché mais tout autant impersonnel, on devine qu’il ne s’agit que d’une commande jouant plus sur le nom de Zaho que sur son univers.

Si l’oscar est une première, le fait d’engager des réalisateurs de renoms pour signer le trailer d’un jeu est en revanche de plus en plus commun et le nom de Zaho s’ajoute à une liste tout aussi prestigieuse. C’est notamment le cas pour Georges Romero qui signa pour la sortie de Resident Evil 2 avec une bande-annonce de trente secondes. Ici, le but est d’attacher à la saga Resident Evil le nom Romero, gage de qualité zombiesque indéniable. Plus tard ce dernier sera d’ailleurs en pourparler pour réaliser l’adaptation du jeu culte, mais ce sera finalement Paul W.S Anderson qui lui sera préféré avec le succès qu’on lui connaît.

Autre grand nom débauché pour un spot commercial : John McTiernan en 2017 pour la sortie du jeu Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Il s’agît d’ailleurs de la dernière oeuvre du réalisateur, ce dernier ayant eu divers ennuis avec la justice entre-temps. Un trailer malicieux reposant sur une bonne idée que l’on pourrait sans doute attribuer à celui qui a par deux fois, révolutionné le cinéma d’action.

Si faire appel à des réalisateurs chevronnés n’est pas nouveau, réaliser des courts-métrages en prises de vues réelles pour promouvoir un jeu est en revanche plus rare. À l’heure ou le photoréalisme des jeux se perfectionne de jour en jour, il n’est plus forcément nécessaire de mettre en scène des comédiens en chair et en os pour rendre son univers crédible.