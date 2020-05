Diablo 3 – Des images de la première version resurgissent des enfers

Mise en ligne par l’artiste Oscar Cuesta, ces images présentent un Diablo 3 se rapprochant bien plus visuellement de Diablo 2.

Malgré un succès indéniable, Diablo 3 avait reçu lors de sa sortie certaines critiques lui reprochant de s’être éloigné de l’aspect sinistre et gothique des titres précédents pour s’approcher dans l’ensemble d’un rendu plus cartoon. Et pourtant, ces images fraîchement dépoussiérées nous montrent une version de Diablo 3 bien plus en accord visuellement avec ses deux prédécesseurs. Alors, que s’est il passé ?

Pour comprendre, il va falloir remonter, non pas à la sortie de Diablo 3 en 2012, mais peu de temps après la sortie de Diablo 2, à la fin du second millénaire. Nous sommes donc en 2000, et à peine la sortie du cultissime deuxième épisode passée, que Blizzard met déjà en chantier le développement du troisième. C’est encore une fois Blizzard North, le studio mère de la saga Diablo, qui reprend du service. Ainsi, le développement prit la direction d’un jeu dans la même veine que son grand frère. Hélas, la production du titre s’est vue chambouler puisque en 2005, et Blizzard North ferme tout simplement ses portes. La production de Diablo 3 revient alors à Blizzard South qui donnera au jeu l’aspect graphique qu’on lui connaît.

Malgré tout, Diablo 3 de Blizzard North était à un stade assez avancé de son développement pour proposer les images disponibles en suivant le lien juste ici. Les habitués de la saga y reconnaîtront peut-être certains lieux comme le donjon de Tirisfal, Skyway Tower, Spire et Winterstone. Mais alors, on peut se demander d’où viennent ces fameux clichés. On les doit à l’homme cité au début de l’article, Oscar Cuesta, ancien artiste 3D chez Blizzard North et Blizzard. Il officie aujourd’hui chez Tequila Works (Rime). Concernant ces images et leur ton plus sinistre en comparaison de la version finale du jeu, il précise :

“À l’époque, les modèles étaient faibles en polygones et nous n’utilisions que des cartes aux couleurs basiques.”

Néanmoins, la différence est visible. Le style y est plus froid, plus sérieux et définitivement plus sombre. Du coup, on peut se demander à quoi aurait ressemblé le jeu. Pas sûr qu’il aurait été meilleur ou moins bon, mais il aurait été définitivement plus en accord avec les attentes des fans. Et il est intéressant de remarquer qu’avec Diablo IV, Blizzard jette un coup d’œil vers son passé afin de préparer son avenir.

Encore une fois, pour fantasmer sur cet version “Blizzard North” de Diablo 3, toutes les images sont disponibles sur le site Pure Diablo (très bien renseigné sur le sujet).