Devolver, l’éditeur indé irrévérencieux, date sa conférence d’été 2022

C’est à travers un trailer complètement déjanté (comme à son habitude) que l’éditeur Devolver Digital officialise la tenue de sa traditionnelle conférence d’été. Cette dernière sera l’occasion d’en apprendre plus sur ses jeux à venir et, pourquoi pas, nous dévoiler quelques surprises.

Connues pour officier dans le milieu indépendant et pour posséder un humour décalé, les conférences de Devolver sont souvent l’occasion de vivre de grands instants de rire entrecoupés d’annonces et de trailers de petites pépites. Pour cette année 2022, l’éditeur se moque de ces minuteries qui précèdent les grands événements, construisant sa conférence pendant un compte à rebours de trente minutes, d’où le nom Devolver Marketing Countdown to Marketing. La folie commence dès le nom de l’événement.

La fin du trailer montre une surprise de taille, avec la présence de Suda51. Célèbre créateur de No More Heroes, Killer7 ou encore Lollipop Chainsaw. Ce dernier se retrouve ici sous format vidéo à l’intérieur d’un mecha qui devrait être l’host de la soirée. Reste à savoir si la présence de ce grand monsieur lors de l’événement implique que celui-ci a quelque chose à nous présenter, ou s’il s’agit seulement d’une nouvelle folie de Devolver.

De cette conférence, qui se tiendra le 10 juin à minuit chez nous et sera retransmise sur YouYube, on attend surtout des nouvelles de Cult of the Lamb, un jeu qui avait fait sensation lors de son annonce à la Gamescom de l’année dernière. L’éditeur promet également pas moins de quatre annonces de nouveaux jeux qui, à n’en pas douter, feront honneur à la réputation de l’éditeur.

L’humour Devolver, la présence de Suda51, des annonces… cette nouvelle itération du Devolver Show promet d’être riche en instants mémorables que nous ne manquerons pas de vous résumer peu après sa diffusion. Et vous, qu’en attendez-vous ?