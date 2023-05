Sony – Vague de licenciements chez Deviation Games

Deuxième claque pour le jeune studio Deviation Games : après avoir perdu son co-fondateur en septembre dernier, le studio a dû licencier un nombre important d’employés, jusqu’à quatre-vingt dix selon certaines sources. Cette situation se produit alors que le studio était en plein développement d’une nouvelle licence pour PlayStation.

Il semblerait que Sony soit entrain de faire le ménage au sein de ses studios partenaires : alors que le studio Firewalk rejoint les rangs de Playstation Studios, d’autres ont moins de chance. C’est notamment le cas de Deviation Games, dont la position et les projets semblent compromis. L’ancien Community Manager, faisant parti des récents licenciés mentionne notamment que « les choses ne se passent pas aussi bien qu’elles le pourraient ». Et de fait, il est certain que le départ de Jason Blundell en septembre dernier a dû compliquer les choses pour le studio.

S’il est certain qu’il restait des vétérans des meilleurs studios, comme Jonathan Hawkins, Dean Rymer (God of War) ou Tony Flame (Call of Duty) avant ces derniers licenciements, Jason Blundell avait joué un rôle majeur sur le développement des différents Call of Duty, et était donc un atout pour Sony. Notamment, il s’était illustré sur Black Ops 1, Black Ops 2, et le mode zombie de Black Ops 3 notamment.

Difficile de se faire une idée de ce qu’il arrivera au projet du studio, qui semble très ambitieux : en 2021, l’équipe de Deviation Games, alors composée d’une centaine d’employés, travaillait déjà sur un projet un jeu « énorme, avec beaucoup de contenu, avec beaucoup d’action, très énergique », selon le co-fondateur du studio, Dave Anthony. Il s’agit alors du premier projet du studio, qui devait être une toute nouvelle licence pour Playstation. Aucune information n’a été communiquée au sujet de l’état du projet, malgré des rumeurs sur une potentielle annulation suite à une vague de licenciement concomitante chez Final Strike Games qui, selon les mêmes rumeurs aurait été un studio de soutien sur ce projet.

En tous les cas, il est certain que Sony recentre ses investissements : la semaine dernière, c’était le studio PixelOpus qui faisait les frais des coupes budgétaires de Sony. Le studio Pixel Opus, derrière le jeu Concrete Genie, annonçait sa fermeture, prévue pour le 2 juin 2023. Cette annonce signait alors la fin des spéculations au sujet du titre prévu pour la Playstation 5 en collaboration avec le studio Sony Pictures Animation évoqué par le studio sur des annonces de recrutement.

Pour ce qui est de Deviation Games, l’avenir est incertain, aucune déclaration officielle n’a été faite au sujet des projets, ou même de la situation générale dans laquelle est le studio. Il est certain que le développement d’un FPS d’envergure pour la Playstation, ce qui, au vu de l’expériences des têtes du studio était pressenti être le type de jeu développé par Deviation Games, est un enjeu important actuellement. Un enjeu qui semble être bien compris par Sony : alors que le studio vise à sortir de nombreux jeux à service d’ici 2026, il a été annoncé dans le bilan fiscal de l’année dernière que le budget alloué aux acquisitions allait monter de 20% pour 2023.