Demons ate my Neighbors! – Les enfers envahissent votre voisinage

Si c’est la première fois que vous entendez le nom de Demons ate my Neighbors!, c’est que vous lisez ces mots peu après leur écriture. Ou bien que vous avez manqué une pépite réunissant de talentueux développeurs indépendants, comme Tee Lopes, le compositeur de Sonic Mania accompagné par les créateurs de ToeJam & Earl: Back in the Groove. Pour fonder ce qui semble être un tout nouveau studio, répondant au doux nom de Tuned-Out Games !

Impossible donc de dissocier ces créateurs de leurs œuvres, en particulier lorsque l’on voit le premier trailer de ce nouveau titre transpirant les années 90 dans une aventure au genre mêlant le shoot au Rogue-like, baigné de graphismes lisses malgré un style graphique volontairement daté. Le tout habillé par une bande-son du plus bel effet, amplifiant immédiatement le cachet certain que dégageait déjà l’univers, pour lui ajouter cet air de madeleine de Proust malgré sa récente annonce.

Malgré ses airs rétro, Demons Ate My Neighbors! ne se cache pas derrières des mécaniques de gameplay éculées. Il rappelle sous bien des angles les jeux LucasArts, Zombies ate my Neighbors et sa suite Ghoul Patrol dont il semble faire plus que référence.

Et directement inspiré par les meilleurs noms du genre, il ne sera pas surprenant de retrouver des éléments tout droit sortis de The Binding of Isaac, qui avait déjà réussi en son temps à réinventer le genre, tout en puisant directement dans les anciens titres fédérateurs.

Même si les premières images semblent avares en informations, l’on comprend le principal en analysant les fragments cryptiques de gameplay découpés à la hachette. Vidéo en profitant pour dévoiler au passage ce qui ressemble aux boss du début de jeu (du moins on l’espère vu l’apparence simpliste du premier à apparaître). C’est donc un shoot bien nerveux qui nous attend, dans une ambiance très cartoonesque pouvant rappelez des titres comme Day of the Tentacle.

Préparez donc vos munitions d’eau bénite et vos bombes de sel, pour une sortie planifiée en 2021 sur PC et Nintendo Switch si d’espoir, vous comptiez réchapper à cet étrange quartier infesté par un mal aussi étrange qu’attirant !