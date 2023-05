Decarnation – Le compositeur Akira Yamaoka entre dans la danse

D’accord, cela arrive parfois ; en outre, nous n’avons rien vu venir ! Alors que nous vous parlions récemment de la parution prochaine de l’horrifique Decarnation, développé par les Français de Atelier QDB, voilà que le studio s’offre les services du célèbre Akira Yamaoka. Oui, vous avez bien lu ! Il va sans dire que nous sommes impatients de découvrir les sonorités du maître, lui qui a officié principalement sur les OST de la plupart des Silent Hill (cette reprise au piano de « Promise » bon sang !) tout en participant aux partitions de The Medium, Shadows of The Damned, Murasaki Baby ou encore Killer is Dead.

Si l’excitation nous ronge, c’est en raison de la particularité du projet qui a pour objectif de vous faire frissonner sans pencher pour l’aspect « glauque paradoxalement réaliste ». A contrario, Decarnation opte pour la voie du Pixel Art et nul doute que faire ressentir l’horreur au joueur sera un défi plutôt corsé.

Nous sommes curieux d’observer à quel point Yamaoka parviendra à sublimer le sujet tout en installant une ambiance malsaine comme lui seul sait le faire. De surcroît, s’offrir un tel nom ne peut qu’accroître la visibilité du jeu ! Ce n’est d’ailleurs pas Quentin De Beukelaer, directeur créatif, qui ira à contre-courant.

L’esthétique et l’ambiance de Silent Hill ont joué un rôle crucial dans la création de Decarnation. Ainsi, avoir la possibilité de recevoir l’aide généreuse de Yamaoka-san est un honneur immense. Decarnation intègre des éléments de la culture japonaise, ce qui rend la participation de Yamaoka-san d’autant plus gratifiante. Ses compositions musicales sont un mélange de sons instrumentaux, mécaniques et organiques qui sont vraiment impressionnants. Aux côtés de notre compositeur principal, Corentin Brasart, nous ne nous lassons jamais d’écouter les créations de Yamaoka-san. Même près de 25 ans après le premier jeu Silent Hill, Yamaoka-san continue de régner en maître en tant que génie créatif.

Nous comprenons donc à travers ces déclarations que Yamaoka ne sera pas l’auteur principal de la composition musicale mais nous savons d’ores et déjà qu’il épaulera ce dernier en élaborant 10 tracks de la bande-originale, ce qui est un petit événement en soi. D’ailleurs, nous sentons que le sieur est ravi de cette collaboration comme il l’affirme lui-même !

Je suis ravi d’avoir pu participer au développement de Decarnation qui tire ses inspirations d’œuvres qui me sont extrêmement chères comme « La Bête Aveugle » de Edogawa Rampo. C’est l’un de mes romans préférés et il m’a inspiré bon nombre de mes créations sur de nombreux aspects. Decarnation m’évoque cette œuvre et j’ai développé un lien spécial avec ce jeu. J’espère sincèrement que les joueurs l’apprécieront autant que moi !

Et comme l’étrangeté n’a pas de limite, le vidéaste Alt 236 sera aux commandes de deux autres morceaux originaux. Un choix qui ne manque pas de nous étonner tout en rassurant sur la volonté des créateurs d’outrepasser l’homogénéité absolue, sûrement jugée trop pompeuse ! Nous ne pouvons que saluer l’initiative qui se débarrasse des clivages et, quoi qu’on en dise, c’est une véritable aubaine pour le jeu vidéo. De surcroît, après une période plus discrète, nous sommes ravis de voir Akira Yamaoka alterner entre une grosse production (le bonhomme reprenant du service sur Silent Hill 2 Remake) et une création indépendante.

Pour rappel, Decarnation débarque le 31 mai de cette année sur Nintendo Switch et sur PC. Si les premiers trailers étaient déjà convaincants, cette nouvelle du jour enfonce le clou de la hype !