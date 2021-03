Le studio derrière Titan Souls annonce son nouveau jeu, Death’s Door !

Vous souvenez-vous de Titan Souls ? Un petit jeu d’action/aventure très sympathique et à l’esthétique rétro sorti en 2015 sur PlayStation 4, PS Vita , PC et Mac ? Si oui, vous serez ravi d’apprendre que le studio derrière ce dernier, à savoir Acid Nerve, vient enfin de dévoiler son nouveau jeu, un dénommé Death’s Door.

Présenté comme une fable fantaisiste de genre action/aventure, Death’s Door, édité par Devolver Digital, est annoncé pour sortir cet été sur Xbox Series S|X, Xbox et PC. Pas de parution en vue donc sur consoles PlayStation, même si l’on tient le pari que le jeu sortira aussi sur les machines de Sony. La raison ? Eh bien parce qu’il a été annoncé lors Showcase ID@Xbox diffusé sur Twitch et que forcément Microsoft n’allait pas faire la promotion de son conçurent dans l’un de ses événements promotionnels.

Death’s Door nous entraine dans un monde étrange dans lequel les corbeaux ont pour mission de récolter les âmes des morts. Notre héros, un corbeau armé d’une épée donc, mène son petit train de vie monotone de récolteur d’âmes lorsqu’un événement étrange se produit et que l’on lui dérobe l’une de celle qu’il se devait ramener à bon port. Ni une, ni deux, il se lance à la poursuite du voleur, ce qui l’entrainera dans un royaume étrange dans lequel la mort ne semble avoir aucune prise.

Voilà qui promet un scénario et un univers assez particuliers, mêlant la fable et le conte noir pour un jeu qui promet d’être explosif d’un point de vue du gameplay, du moins si l’on se base sur la dernière entrée du studio à savoir Titan Souls et sur ce qui nous est promis.

Depuis la Hall of Doors, partez explorer des terres hantées par des créatures tordues et d’innombrables secrets, et apportez un peu d’espoir aux personnages étranges et merveilleux que vous rencontrerez en chemin. Utilisez et améliorez vos armes de mêlée, vos flèches et vos sortilèges à mesure que vous traquez et terrassez les colosses impitoyables aux motivations et parcours singuliers.

Voilà qui est alléchant et qui promet une aventure épique, plutôt joli en plus, et aussi plus complexe qu’il n’y parait. En attendant d’en apprendre plus, nous vous proposons de découvrir le trailer d’annonce de ce Death’s Door.