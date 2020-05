Death Come True se voit offrir une sortie mondiale

Actu très chargée pour Kazutaka Kodaka, réalisateur de Death Come True. Ce ne sont en effet pas moins de trois jeux dans lesquels il est impliqué au plus haut niveau qui devraient sortir dans les prochaines semaines. À commencer par Danganronpa: Trigger Happy Havoc, le jeu qui l’a révélé au grand public. Sorti d’abord sur PSP, puis porté sur d’autres supports par la suite, le jeu sort en effet aujourd’hui sur mobiles.

Autre titre qu’on guette du coin de l’œil, Death March Club. Si on ne change pas de l’ambiance morbide et grand-guignol de Danganronpa, on change néanmoins de genre, puisqu’il s’agit ici d’un puzzle-platformer dont on vous avait parlé à l’occasion du dernier TGS.

Mais surtout, le jeu qui nous occupe aujourd’hui, c’est Death Come True. La fiction interactive écrite et réalisée par le créateur de Danganronpa vient d’être annoncé pour une sortie mondiale dès juin, en même temps que sa sortie japonaise. Et pour accompagner le titre à travers le monde, celui-ci sera livré avec des sous-titres en de nombreuses langues, dont le français !

Death Come True will be released worldwide! We support subtitles in 10 languages ??including English, French, Italian, German, Spanish and Chinese! https://t.co/9Suc4HvKDB — Kazutaka kodaka/???? (@kazkodaka) May 23, 2020

La bande annonce du jeu nous montre un titre dont l’ambiance rappelle beaucoup celle de Danganronpa, à cela près que l’usage de la FMV accentue peut-être le côté angoissant de l’histoire, là où l’animé permettait de prendre un certain recul…

On le rappelle, Death Come True raconte l’histoire de Makoto Karaki (interprété par Kanata Hongo, qu’on a pu voir dans les adaptations live de Kingdom, Full Metal Alchemist ou Attack on Titan), qui se réveille amnésique dans une chambre d’hôtel. Si rapidement, il découvre le cadavre d’une inconnue dans cette chambre, il se rendra compte qu’il est recherché pour de multiples meurtres dont il ne sait rien…

Côté gameplay, il s’agit de cinéma interactif, et le jeu profitera de la capacité de Makoto à pouvoir retourner dans le temps, un peu comme dans Life is Strange. Death Come True sortira sur PlayStation 4, Switch, PC et mobiles (iOS et Android) courant juin. Il est affiché à 1900 Yens au Japon, soit un peu plus de 16€.