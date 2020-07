Deadly Premonition 2 – Swery annonce du changement

La presse l’a signalé en long en large et en travers : Deadly Premonition 2 est bourré de bugs de toute sorte. Nous-même, dans notre test, avons évoqué certains d’entre eux comme les crash et les soucis de caméra mais il y a bien pire. On le redit mais la technique peut vraiment rendre l’expérience indigeste pour quiconque qui ne rentre pas dans le délire. Donc, quand l’auteur annonce qu’il va apporter des changements à son titre, on est en droit de s’attendre à un patch pour améliorer la technique, non ? Décidément, vous n’êtes pas prêts pour ce qui va suivre…

Parce que si on est tous d’accord pour dire que le titre souffre de violents ralentissements, de temps de chargement extrêmement longs et fréquents, de soucis d’aliasing et de popping… bref, des choses qui pourraient être amoindries avec de l’optimisation, ce n’est pas du tout ce que Hidetaka Suehiro (ou Swery) semble annoncé quand il parle de changements. S’il n’est pas impossible que ça ait lieu un jour (des débats seraient actuellement déjà en cours), l’auteur derrière la légende tient à adresser un autre problème : la manière dont il traite son seul personnage transgenre du jeu.

Attention, tout comme nous, Swery ne veut pas être amalgamé à ce qu’il n’est pas et s’est donc fendu d’un message tout en anglais (une prouesse réalisée grâce au soutien de Google Traduction de l’aveu du concerné) dans lequel il s’excuse et promet de corriger les erreurs relevées par les fans. Ces dernières sont principalement des incohérences d’écriture qui ont amené l’utilisation du nom d’usage du personnage datant d’avant sa transition et celle du mauvais pronom. Bien entendu, il compte rectifier le tir le plus rapidement possible en réécrivant les passages incriminés qui seront ainsi corrigés par le biais d’un patch.

Donc bon, les fans de technique attendront encore un peu avant de céder ou de relancer Deadly Premonition 2: a Blessing in Disguise, les autres qui sont prêts à plus d’aventures estivales peuvent céder sans attendre. Pour rappel, ce titre est une exclusivité Nintendo Switch.