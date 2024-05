DayZ – Un titre mort ? L’extension Frostline brise la glace

Sorti il y a 6 ans de cela, le jeu de survie DayZ voit ses plaines faner d’années en années, la faute à une concurrence parfois trop grande, saupoudrée d’une ambition dont la croissance se veut franche et assumée. Bien qu’il fasse partie des pionniers d’une époque qui a vu naître Ark ou The Forest, il n’en reste pas moins que les sorties de Days Gone ou de The Last of Us II et l’arrivée de la génération actuelle de consoles n’ont pas aidé la production à monter en grade dans le monde des jeux de survie en terre zombie. Mais voilà que 5 ans après l’arrivée de la map de Livonia, la nouvelle extension Frostline débarque pour dégeler tout ça.

Le titre ne nous laissera pas nous questionner longtemps quant au thème de ce nouveau DLC. Nous embarquerons bientôt pour l’archipel de Sakhal, où les prairies enneigées et les lacs gelés deviendront notre nouveau terrain de jeu. Au cœur de cet immense bac à sable de 83km2 (un léger soupçon de neige dans le bac), nous jouerons un survivant tentant de trouver refuge entre la toundra volcanique et les mines abandonnées.

En proie à l’apocalypse, l’archipel affichera un teint rongé par la désolation et la fin du monde. Installations industrielles, ports pétroliers, mines en tous genres, tous les paysages de l’extension Frostline suinteront le froid et la solitude. Tout semble fait pour oublier nos chers infectés, qui, tout en restant de la partie, sauront s’abstenir un temps pour laisser place aux lois de la nature et à la survie en milieu hostile.

Puisqu’il est clair ici que les zombies ne seront pas la priorité de ce nouveau DLC, et qu’il nous faudra d’abord lutter contre le froid et les loups avant de se mesurer aux morts-vivants. La nourriture pourra geler, de nouvelles maladies traîneront sur les terres désolées et la faune hivernale sortira de sa tanière. Nous n’aurons qu’à enfiler nos combinaisons de ski pour survivre plus longtemps sur les îles de Sakhal, où tout semble déjà pensé pour faire gagner la glace.

L’environnement résonne ici en maître mot, puisque ses altérations n’auront de cesse de barrer la route à notre héros, prisonnier des tempêtes de neige comme de l’impact des volcans. Le danger sera d’autant plus présent qu’il sévit en terres volcaniques, où chacun des défis entrepris aura de quoi faire rebrousser chemin à n’importe quel survivant. Coup dur pour les acheteurs du DLC de Livonia il y a 5 ans, l’extension sera incluse gratuitement dans le jeu grâce à la 1.25, prochaine mise à jour de DayZ en vue. Enfin graphiquement parlant, il faut dire que le trailer de l’extension Frostline ne rassure pas, et nous espérons que d’ici l’automne prochain, fenêtre de sortie du DLC, le temps aura de quoi nous faire changer d’avis.