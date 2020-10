Une date de sortie pour Final Fantasy XVI !

Il y a quelques semaines, lors de l’événement PlayStation consacré à la présentation des jeux PS5, Square Enix a surpris le monde entier avec son nouveau Final Fantasy XVI. De ce premier aperçu, qui comprenait diverses scènes de jeu, aux rumeurs qui ont suivi, tout indiquait que le titre avait déjà des années de développement et pourrait arriver sur le marché plus tôt que nous le pensions. Et maintenant, pour la première fois, le magazine officiel PlayStation a précisé que la date de sortie de Final Fantasy XVI sera bien en 2021.

C’est en amont du prochain numéro du magazine officiel PlayStation que la date de sortie de Final Fantasy XVI a été confirmée. Le soft atterrira donc sur PS5 au cours de l’année 2021. Bien que Square Enix ou Sony n’aient pas donné de détails à ce sujet, ces informations nous indiquent que nous pourrions avoir prochainement quelques nouvelles concernant ce nouveau Final Fantasy et que le lancement pourrait avoir lieu plus tôt que prévu.

D’autre part, le fait que Final Fantasy XVI sera une exclusivité PS5 pour une durée limitée, signifie qu’en 2022, l’œuvre pourrait atterrir sur d’autres plateformes comme par exemple les Xbox Series X et PC. Mais il n’y a aucune information officielle à ce sujet et nous devrons continuer à attendre que Square Enix et PlayStation nous donnent plus de détails sur le sujet. Néanmoins il apparait comme évident qu’une exclusivité, même temporaire, d’un jeu comme FF XVI annonce d’avance un carton monstre pour Sony, ainsi qu’une motivation supplémentaire de parier sur sa fameuse PS5.

Combinée à la rumeur de la sortie de God of War : Ragnarok, la suite du titre iconique de la PS4 sorti en 2018, et prévue pour une sortie en février 2021, la prochaine console de Sony s’offre d’ores et déjà de solides atouts pour son premier exercice.