Cyberpunk 2077 présente son mode photo très complet en vidéo

Cyberpunk 2077 n’en a pas fini de nous surprendre et de faire parler de lui. À moins de dix jours de sa sortie, le prochain jeu de CD Projekt RED est très clairement l’attraction de cette fin d’année tant il est attendu et espéré par tous les rôlistes comme le nec plus ultra du genre. En tout cas, le studio polonais semble avoir pensé à tout et même a un mode photo qui ravira les amateurs du cliché clinquant et stylé à l’extrême.

Le mode photo est quasiment devenu un impératif aujourd’hui tant les joueurs aiment partager entre eux leurs aventures sur les réseaux sociaux notamment et nous ne sommes donc pas étonné que Cyberpunk 2077 se dote d’un tel outil. Aussi, ce qui nous intéresse ici est bien les options que proposera la feature et autant dire que cela parait complet et tout à fait dans les normes actuelles.

Ainsi, une bande-annonce dédiée à ce mode photo est hier et détaille de manière exhaustive les possibilités de retouches qui seront offertes aux joueurs. Des traditionnels filtres, aux stickers en passant par la saturation, l’aberration chromatique et même le changement de pose du personnage, tout y est pour rendre l’option incontournable.

Voilà qui devrait clore ce cours article, mais nous tenons aussi à vous informer d’une annonce faite par CD Projekt envers le autour de Cyberpunk 2077. Sachez qu’il est interdit pour tout vidéaste de diffuser le jeu en live ou de partager des vidéos du jeu jusqu’au 9 décembre midi. Ceci afin d’éviter bien évidemment tout spoiler intempestif, sachant que des versions se baladent déjà dans la nature.

Enfin, nous vous proposons de jeter un œil sur notre Poing Focus consacré à Cyberpunk 2077 et qui brasse dans les grandes lignes l’historique du jeu, mais aussi ce qu’il aura à offrir lors de sa sortie le 10 décembre prochain.