Cris Tales possède (enfin) une date de sortie

Évoqué à maintes reprises dans ses colonnes au cours de l’année 2020, le rpg indépendant Cris Tales nous donnait pour la dernière fois de ses nouvelles au mois d’octobre de la même année. Qui plus est, pour annoncer que sa sortie prévue pour le 17 novembre 2020 était repoussée jusqu’à une date inconnue de 2021. Une incertitude qui touche aujourd’hui à sa fin.

En effet, Modus Games, éditeur du titre, a annoncé hier que Cris Tales sera lancé au mois de juillet sur la totalité des supports. À savoir, sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store, GOG et Stadia, pour un prix de 39,99 €.

Une annonce des plus réjouissantes qui s’accompagne d’un trailer à la fois splendide et épique nous présentant le jeu dans son ensemble.

Pour rappel, Cris Tales est décrit par ses créateurs comme une lettre d’amour au J-rpg classique. S’inspirant d’œuvres cultes telles que Chrono Trigger, Valkyrie Profile et Final Fantasy VI, le titre apporte néanmoins sa touche personnelle en proposant de jouer sur le temps via l’affichage sur un même écran du passé, présent et futur.

Mais cette seule mécanique, bien que permettant de vastes possibilités, n’est pas le seul argument en sa faveur, loin de là. Le reste de son gameplay très bien pensé, son univers inspiré de la Colombie et sa direction artistique époustouflante, sont tant de raison qui ont fait trépigner d’attente bon nombres de joueurs et joueuses.

D’ailleurs, si vous désirez découvrir tous les qualités que Cris Tales à à offrir, l’on vous recommande les articles disponibles sur ce site. En plus de vos lectures, l’on vous propose également de vous essayer directement au jeu via l’une des démos disponible au choix sur Xbox Store, le PlayStation Store, le Nintendo eShop, Steam ou GOG. Ainsi, vous comblerez vos lacunes sur ce titre qui s’annonce déjà comme l’un des grands rpg de cette année, en plus d’un grand jeu indépendant.