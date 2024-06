Creatures of Ava – Monstrueusement doux

Laissez de côté Palworld ou Pokémon, 11 bit studios se situe bien loin du bourg palette avec sa prochaine production. Annoncé en mars dernier, Creatures of Ava avait déjà fait parler de lui pour son ambiance agréable et ses environnements mignons. Et le Guerrilla Collective 2024 fut l’occasion pour le prochain jeu d’aventure de revenir sur les devants de la scène, avec du gameplay dévoilé, une démo gratuite annoncée et une sortie confirmée pour le courant de l’année.

Sur la planète Ava, rien ne sert de se munir de pokéballs ou d’armes à feu, puisque nous n’aurons recours qu’à la tendresse et aux câlins pour mener notre aventure. En effet, Creatures of Ava emmène Vic et Tabitha découvrir ses paysages suite à un crash au coeur de ces derniers. Sur un territoire en proie à une infection répondant au nom de « flétrissement », nous sommes missionnés pour aller sauver la faune du monde entier et la population locale, les Naams, en guérissant les animaux, en leur faisant des câlins et en jouant de la flûte.

Creatures of Ava se tourne vers une direction artistique colorée, et épouse le monde de l’enfance à bras ouverts. Tous les éléments de la production semblent prôner l’amour et la paix, et cette dernière deviendra certainement un jeu de détente plus qu’un jeu d’aventure. Parce que même lors des séquences de « combats » proposées par le titre, nos actions ne serviront qu’à soigner les créatures et non à les blesser.

Il sera possible d’apprivoiser des bestioles grâce à la flûte citée plus tôt, et tout porte à croire que ces dernières seront variées, puisque le monde d’Ava sera divisé en plusieurs régions et biomes interconnectés. Cela sera certainement l’occasion d’ouvrir la porte à des mécaniques différentes, et de pouvoir découvrir si Creatures of Ava se rapproche autant d’un Kena : Bridge of Spirits qu’il nous le fait croire.

Notons enfin que Rhianna Pratchett est impliquée dans le scénario du titre, scénariste ayant travaillé sur Tomb Raider ou Mirror’s Edge. La prochaine production de 11 bit studios n’a pas encore de date de sortie précise, mais une arrivée dans le courant de l’année a été confirmée sur Xbox Series X/S et PC.