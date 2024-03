Frostpunk 2 – 11 bit studios déploie son deuxième blizzard

Voilà six ans maintenant que le soleil s’est tu aux caprices des volcans d’Indonésie avec la sortie de Frostpunk. Né des mains du studio polonais 11 bit studios, le jeu de gestion et de survie en terrains glissants s’est rapidement offert une place des plus confortables au sein du genre. Rien qu’un an après sa sortie, il s’était écoulé à 1,4 millions d’exemplaires vendus. Ce succès a engendré l’arrivée d’une version consoles, et depuis 2018 le studio a étiré sa production en proposant diverses extensions. Et voilà qu’après six longues années de survie et de froid extrême, la licence aux tendances postapocalyptiques nous rouvre ses portes avec l’arrivée prochaine de Frostpunk 2.

Le nouveau titre de 11 bit studios prend place 30 ans après l’arrivée du blizzard au centre du premier volet. L’éruption du Krakatoa et du Tambora ont masqué le Soleil 30 ans auparavant et la ville est toujours aux prises avec le gel sans fin et le climat glacial. Cependant, il semblerait que ce nouveau volet ait pour ambition de se pencher sur un nouvel axe. En effet, même si la catastrophe vante encore ses séquelles, il semblerait que le monde ait survécu au pire et que cette nouvelle aventure tende à donner la parole à la nature humaine plus qu’à la nature tout court.

Ainsi, nous verrons que ce qui nuit le plus à la survie et à la préservation du monde à la suite d’une catastrophe ce n’est pas le monde en lui-même, mais bien nous, humains. Frostpunk 2 mettra alors en lumière les conflits humains et la création de factions diverses, dénonçant par la même occasion une soif naturelle de pouvoir et de supériorité.

Dans la peau de l’intendant de la ville, nous découvrirons plusieurs partis différents, à l’image des Icebloods, partisans d’un système sociétal adaptatif, ou des Technocrates, privilégiant l’avancée technique à l’adaptation prônée par la faction citée plus tôt. Sans compter l’existence d’un autre groupe encore plus radicalisé, on comprendra rapidement que notre rôle d’intendant s’avérera difficile, et que la ville anciennement solidaire se verra truffée de dilemmes sociaux complexes.

Certaines décisions seront difficiles à prendre mais cruciales pour la suite, et le titre polonais n’oubliera en rien toute la partie gestion apportée par le premier opus de la licence. On retrouve une certaine philosophie au travers de ce deuxième volet, où le jeu parvient à nous faire nous rendre compte des problèmes de notre propre société, avec une espèce de « chacun pour soi » incarnée par les différentes factions du titre.

En prenant la décision de faire de leur deuxième opus une aventure à sujets distincts, les équipes de 11 bit studios proposent alors deux volets complètement différents, où les notions de gestion et de survie s’attribuent presque individuellement à chacune des deux aventures. Frostpunk 2 sera disponible sur PC le 25 juillet 2024, et propose d’ores et déjà une version Digital Deluxe en précommande, comprenant notamment un accès fermé de 7 jours au mode bac à sable du titre courant avril. Une date ultérieure sera donnée pour le lancement consoles, mais le jeu sera déployé sur PS5 et Xbox Series X/S.