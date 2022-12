Crash Team Rumble – Crash se met au multijoueur

Un nouveau jeu Crash, Crash Team Rumble, développé par Toys for Bob (Crash Bandicoot 4 : It’s About Time) a enfin été révélé avec un trailer d’annonces haut en couleurs.

Premier jeu multijoueur de la licence, Crash Team Rumble sera un jeu de type MOBA opposant deux équipes de quatre personnages.



Activision avait déjà communiqué sur une annonce à venir pour la licence il y a quelques temps. Début Octobre, des boîtes à pizza aux couleurs de la licence avaient été envoyées à divers influenceurs, en premier lieu pour sous-entendre l’arrivée de la licence sur Steam. Cependant, en bas de la « facture », on pouvait lire la mention :

« encore faim ? Essayez notre nouvelle pizza au wumpa pour 12$08 »

Le but du jeu sera de collecter des fruits dans une zone de largage, tout en gênant les adversaires dans la leur. Toys for Bob promet un jeu haut en couleur avec un cast varié, composé des protagonistes et des antagonistes les plus connus de la licence.

Crash Team Rumble est une évolution nouvelle pour la licence. Depuis ses premiers opus dans les années 1990, seul le jeu dérivé Crash Team Racing, un Mario Kart-like, avait un mode multijoueur. Avec cet opus, Toys for Bob saute à pied joints dans la mêlée, en s’inscrivant dans un genre qui a fait ses preuves quant au fun que ses gameplays rendent possible.

Cependant, cette mise au pas de la licence Crash pose une question, celle de la place du multijoueur dans le jeu vidéo. En effet, en voyant la réaction de certains joueurs, une lassitude semble s’installer face à ce genre d’annonce.

Si le multijoueur est une caractéristique qui offre de nombreuses capacités, certains s’inquiètent de son intérêt économique, qui risquerait d’écraser celui des jeux solo : logique, il est bien plus facile de faire mettre la main au porte-monnaie quand il s’agit de pouvoir impressionner d’autres joueurs…

Il est surement impossible que les jeux multijoueurs ne fassent disparaître les jeux solos, mais il est vrai que certaines questions peuvent se poser. Notamment, celle du maintien dans le temps : la postérité et la disponibilité des jeux après fermeture de serveurs est un problème, même pour certains jeux solos. Pour les jeux multijoueurs en ligne, cette question est critique. Il est compréhensible que certains s’en inquiètent, alors que la logique tend quand même à rendre de plus en plus difficile de maintenir en vie des jeux qui commencent à prendre de l’âge (nous pensons, par exemple, aux jeux dématérialisés et aux questions de rétrocompatibilité).

Pour ces jeux multijoueurs en ligne, il est évident que leur temps de vie est limité, et que beaucoup d’entre eux vieilliront mal.

Pour autant, Crash Team Rumble est une excursion dans un genre adjacent plutôt qu’un revirement complet d’une licence qui a déjà plus que fait ses preuves. La capacité de Crash Team Rumble à tenir dans le temps dépendra de ses qualités propres, et de sa capacité à maintenir un public engagé dans le jeu après le temps de lune de miel initial dont les nouveaux titres réussis de licences aimées héritent généralement.

Prévu pour 2023 sans plus de précisions, Activision garantie une compatibilité cross-platform du titre, qui devrait se révéler à travers diverses bande-annonces jusqu’à sa sortie.