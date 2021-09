Conway: Disappearance at Dalhia View – Menez l’enquête dès novembre

Vous êtes vous déjà demandé quels sombre secrets pouvaient cacher les gens que vous côtoyez, vous est-il déjà arrivé d’observer les allers et venues de vos voisins à travers votre fenêtre ? Si vous avez répondu par l’affirmative, il se peut que Conway: Disappearance at Dalhia View soit un jeu fait pour vous.

Vous incarnerez le personnage de Robert Conway, un détective privé à la retraite qui semble diminué physiquement puisque nous pouvons l’apercevoir en fauteuil roulant, un vieux de la vieille en somme. Ayant gardé vos bonnes vieilles habitudes, vous scrutez avec tout le professionnalisme qui vous caractérise le voisinage qui vous entoure, et ces habitudes/manies vont probablement vous donnez raison.

Si on se penche un peu plus sur le personnage de Conway, vous pourrez y voir une référence cinématographique au film Fenêtre sur cour. Souvenez-vous on pouvait y suivre la convalescence de L.B. Jeffries persuadé que son voisin a assassiné sa femme. Difficile de ne pas voir de similarités avec le jeu.

Une enfant de Dalhia View, Charlotte May, va malheureusement disparaître dans des circonstances plus qu’inquiétantes. N’écoutant que votre instinct, vous aurez à cœur de tirer au clair ce mystère qui entoure cette disparition. Armé de votre fidèle appareil photo, vous aurez la possibilité de traquer le moindre indice, prendre les preuves en photos et relier toutes les informations entre elles, vous pourrez même procéder aux interrogatoires.

Nous souhaitons apporter quelques précisions en ce qui concerne la version PlayStation 5. Dans ce point’n click, vous ne pourrez malheureusement vous déplacer que de façon limitée. Pour apprécier l’expérience, l’immersion sera de mise puisque les fonctionnalités de la Dualsense seront mise à contribution. Vous pourrez ressentir dans les gâchettes adaptatives le clic de votre appareil photo, lors de vos déplacements vous saurez reconnaître les textures sur lesquels vous roulez (tel qu’une rue pavée ou bien un parquet lisse ) grâce au retour haptique de la manette.

Parlons des graphismes qui vous attendront puisque vous aurez deux modes à votre disposition. Vous pourrez choisir entre la 4K native ou alors un mode avec ray-tracing de quoi vous apportez toujours plus de réalisme dans votre enquête. Conway: Disappearance at Dalhia View est prévu pour le 2 novembre 2021. De votre côté, êtes-vous intriguer par ce thriller d’observation qui promet de nous tenir en haleine ? Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel du jeu ici.