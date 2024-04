Content Warning – Succès fulgurant du poisson d’avril horrifique

Sortie surprise (et momentanément gratuite) du 1er avril, le jeu d’horreur Content Warning a fait une arrivée remarquée sur Steam. En quelques jours, il a déjà dépassé les 6 millions de téléchargements et trouvé son chemin vers de nombreuses chaînes Twitch qui tirent parti de sa dimension multijoueur et de son mélange d’humour et de frissons.

Décidemment, les jeux d’horreur coopératif ont la belle vie, portée par leur popularité auprès des streamers. On se rappelle, fin 2020, du succès surprise de Phasmophobia, pourtant encore en accès anticipé, et de la floppée de clones qui lui ont succédé en espérant surfer sur le concept (généralement sans grand succès). Fin 2023, c’est au tour de Lethal Company de se faire remarquer, générant lui aussi son lot d’imitateurs. Seulement, cette fois-ci, Content Warning semble avoir trouvé le bon angle pour se distinguer et parvenir à conquérir sa propre communauté de joueurs.

Ainsi, bien que reprenant la structure globale de Lethal Company, Content Warning assume un ton plus second degré. Plutôt que de chercher la surenchère dans l’horreur, ce par quoi beaucoup d’ersatz du genre ont tenté de se démarquer, il joue au contraire du contraste entre une direction artistique à la saveur naïve (avec des paysages ressemblant à des dessins d’enfants et des visages en emojis ASCII) et les rencontres terrifiantes qui se mettront sur notre route de chasseurs de fantômes… du moins l’espère-t-on !

Avis aux amateurs de found footage, le brin d’originalité de Content Warning vient aussi, en effet, de ce que l’on incarne des vidéastes SpöökTube en quête de contenus pour animer leur chaîne. Ainsi, plutôt que de chercher à conjurer les phénomènes paranormaux ou d’atteindre un objectif en dépit de ceux-ci, notre ambition est au contraire d’aller directement à leur rencontre pour en tirer les meilleurs enregistrements possibles. Le joueur équipé de la caméra a donc tout intérêt à entraîner ses coéquipiers au plus près du danger.

S’il est difficile de prédire si l’emballement autour de Content Warning ira plus loin qu’un effet de mode flash, il faut au moins lui concéder d’être l’une des stars du moment, avec des pics allant jusqu’à 200 000 joueurs connectés en simultané via Steam.