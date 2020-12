Que pouvons-nous attendre des consoles de la prochaine next gen ?

Xbox Series, PlayStation 5, pas l’temps d’niaiser ! À peine quelques semaines après la sortie de la désormais génération actuelle, nous portons déjà notre regard plein d’espoirs sur ce que pourrait nous apporter la future next gen’ à venir. Un article qui oscillera ici entre réalisme analytique, rêve de joueur et pragmatisme sur ce que pourrait devenir le marché d’ici là.

Premier cas de figure : la console dématérialisée

2026. Après une lutte âpre et sans merci avec Sony, Microsoft annonce au monde entier qu’il ne proposera aucune console sur le marché pour la prochaine génération. Un choix pas si surprenant, tant Stadia aura gagné en part de marché, confirmant la lente progression qui aura débuté en 2020 avec la sortie d’un Cyberpunk 2077 compliqué sur console. Clamant haut et fort sa volonté de représenter tous les joueurs peu importe leur habitude de jeu, Phil Spencer présente le tout nouveau service Xbox All for One.

Conçu comme un Netflix du jeu vidéo, le désormais futur de Microsoft s’annonce fort commercialement parlant, avec une offre à 26.99€ par mois pour profiter de l’intégralité des jeux de la firme américaine, sur n’importe quel support, et en 8K 60 FPS s’il vous plaît (si tant est que votre connexion internet l’autorise). Fort des nombreux studios achetés lors de cette décennie, Xbox AfO vous permettra de jouer à l’intégralité du catalogue des studios maisons (Rare, Bethesda, Playground Games), mais aussi de ceux de leur récents partenariat (EA, SEGA, et le surprenant Platinum Games). Une offre forte à laquelle Sony n’a toujours pas répondu, le japonais surfant encore sur les succès liés à des exclusivités toujours plus fortes (notamment le dernier chef d’œuvre de chez Naughty Dog).

Néanmoins, chez le tout puissant Google, on commence à se réveiller avec un service Stadia en plein boom, grâce notamment aux nombreuses exclusivités temporaires achetées à prix d’or par la firme américaine, ainsi qu’à son partenariat avec Ubisoft, qui lui permet toujours d’avoir leurs titres avec deux mois d’avance sur la concurrence. Une nouvelle ère du jeu vidéo qui se concrétise donc, signant d’une certaine manière la fin des grands studios third party, tous ou presque s’étant rallié à l’un des mastodontes du jeu vidéo. Seule exception dans le domaine, Nintendo, qui continue comme toujours à faire ce qu’il sait faire de mieux, vendre ses exclusivités que le monde entier lui envie.

Second cas de figure : énième duel next gen entre Sony et Microsoft

2026. Lors d’un E3 ayant repris du poil de la bête, Sony présente sa toute nouvelle PlayStation sobrement baptisé PlayStation 6. Un nom logique pour le fabricant japonais qui sort tout juste de la meilleure année de son histoire, avec une PS5 qui aura dépassé la fameuse PS2 en nombre d’unités vendues. Une présentation folle, qui nous aura permis de découvrir cette nouvelle console désignée pour la puissance que Sony annonce quatre fois supérieure à celle de la PS5. Et croyez-nous, les premiers rendus vidéos sont plus que saisissants, et permettent enfin de créer des mondes ouverts d’un réalisme jamais vu encore. La puissance de calcul de la machine donne la possibilité d’intégrer des PNJ toujours plus réalistes. Jamais le jeu vidéo n’aura paru si réel.

Une omnipotence qui hélas ne sera pas à la portée de tous les téléviseurs, problème auquel Sony avait bien entendu pensé, et c’est ce pourquoi des packs comprenant une télé adaptée ainsi que la Playstation 6 seront proposés à la vente, pour lesquels il faudra tout de même débourser 1 200€. Heureusement, les prix ne grimperont pas plus haut cette fois-ci, grâce à l’amendement européen sur le scalping, interdisant les reventes de particulier au dessus du prix d’achat d’origine. Cela reste tout de même une sacré somme, qui risque de permettre à Microsoft de se faire de nouveaux amis.

En effet, la firme américaine avait prit il y a quelques jours le pari de proposer une console adaptative, qui ajustera automatiquement la puissance de sa machine (similaire à celle de à la PS6) à votre télé, toujours dans cette volonté de rendre le jeu vidéo accessible au plus grand nombre. Une course à la puissance en demi-teinte pour l’américain, creusant plus encore la différence de proposition entre les deux constructeurs.

Troisième cas de figure : une nouvelle manière de jouer

Nintendo et sa console Happear viennent probablement de faire entrer le jeu vidéo dans une nouvelle ère. Une proposition ingénieuse du géant japonais qui a récemment surpris son monde avec une console basé sur un ingénieux système holographique. Pas besoin de télé ici, tout se fait à partir de capteurs holographiques aisément plaçables dans n’importe quel salon, et vous permettant de reproduire en “3D” l’intégralité des jeux prochainement disponibles. Bien entendu, cela permettra une fois de plus de mettre en avant les titres made in Nintendo comme nous avons pu l’apercevoir avec une démonstration du prochain Mario Explore.

Concrètement, vous pouvez tourner muni de votre “Switch 2.0” et de vos nouveaux Power Gloves autour de l’hologramme, et vous pourrez bouger grâce aux gants précédemment cités, certains éléments du niveau. Une nouvelle manière de penser le jeu vidéo qui représente un énième aboutissement de la philosophie de Big N, toujours plus surprenante à chaque sortie. Bien entendu, les capteurs holographiques pourront aussi fonctionner comme un écran de télévision classique lorsque vous jouerez à certains jeux first party (comme FIFA par exemple), permettant ainsi aux adeptes du jeu vidéo classique d’y trouver leur compte.

De son côté Sony nous avait annoncé il y a quelques mois plancher sur des lunettes de réalité augmentée pour sa prochaine console, dont nous avions pu voir un bref aperçu, et qui permettrait de transposer les ATH directement sur les montures. Un petit plus qui nous réjouit, et qui semble montrer que les constructeurs, malgré une longue présence sur le marché, cherchent toujours à nous surprendre.

Évidemment, les trois scénarios présentés relèvent que du fantasme, nous ne prétendons prédire l’avenir ! Et vous ? comment concevez-vous le futur du jeu vidéo ? N’hésitez pas à nous partager votre vision de la next-gen en commentaire !