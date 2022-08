Comment rassembler vos manuels de jeux en un seul endroit ?

Les manuels d’instruction pour les fans de jeux vidéo sont des objets de collection qui comptent beaucoup, surtout pour ceux qui ont vécu l’ère des premiers jeux. Ils permettent de s’immerger dans l’univers de jeu et de laisser son imagination travailler. Même si ces derniers sont un peu plus rares qu’à l’époque, les amateurs y accordent toujours une importance primordiale. Cependant, plus l’on a de jeux, plus on se retrouve submergé par des livres de règles qui peuvent être encombrants.

C’est pourquoi il est intéressant de rassembler toutes les instructions de jeux en un seul endroit, pour ne pas être contraint d’accumuler trop de paperasse. Après tout, personne ne veut conserver des dizaines de documents d’instruction alors qu’on peut tous les avoir dans un fichier numérique facile à consulter.

Découvrez ici les étapes pour créer un document unique, rassemblant toutes les instructions de vos jeux préférés. Mais avant, retour sur ce qui rend vraiment un manuel d’instruction si spécial et utile pour ses utilisateurs.

Quelle est la particularité des manuels d’instruction des jeux vidéo ?

Dans les tous premiers jeux vidéo, les manuels constituent des outils extrêmement importants, à l’époque où trouver des informations sur internet n’était pas possible. Les livres de consignes permettaient de comprendre comment utiliser les manettes et effectuer des commandes. Ils permettaient aussi de comprendre le jeu et d’évoluer au fil des différentes étapes.

Les concepteurs de jeu, limités à cause du graphisme et des progrès technologiques de l’époque, devaient donc offrir des manuels d’instruction imagés et créatifs pour permettre une immersion totale des joueurs. Ainsi, les créateurs comme Nintendo ont habitué les fans à des illustrations de qualité qui ont fasciné les joueurs du monde entier.

Pourquoi les manuels d’instruction physiques des jeux vidéo ont perdu en popularité ?

La majorité des jeux vidéo modernes ne sont plus mis en vente avec des manuels de règles. En effet, l’évolution technologique des jeux vidéo à permis aux utilisateurs d’apprendre directement les règles en jouant. Il suffit d’accéder par exemple au menu d’un jeu pour avoir ses consignes d’utilisation et de comprendre les instructions.

De plus, les développeurs ont inclu des histoires dans les jeux pour les rendre plus immersifs. Toutefois, en ce qui concerne les jeux de société et les anciens jeux vidéo, ils offrent toujours des manuels d’instruction précis qu’il est important d’avoir pour comprendre le jeu. Vous avez des jeux rétro ou de société que vous adorez et vous souhaitez regrouper toutes les instructions dans un seul document ? Voici comment procéder.

Retrouver tous vos manuels d’instruction de vos jeux

Si vous avez envie de créer une compilation d’instructions de jeux récents, il vous suffit de rechercher les instructions sur internet, de les rassembler dans un document et de le convertir en PDF. La procédure est simple pour les jeux sortis récemment. Cependant, pour les jeux qui datent des années 80 et 90, retrouver leur manuel d’instruction sur le web peut être compliqué. Certains manuels sont en anglais ou difficiles à trouver.

Heureusement, de nombreux sites de jeu rétro disposent d’une version des manuels que vous pouvez télécharger, traduire ou recopier sur un fichier Word. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à convertir le document Word en PDF avec l’outil Adobe.

Combiner plusieurs documents au format PDF dans un seul fichier

Dans un premier temps, vous devez recenser tous les manuels d’instruction que vous souhaitez regrouper dans le même fichier. Ensuite, vous devez les convertir en PDF. Il vous suffit maintenant de fusionner tous vos PDF. Pour y arriver, procédez de la manière suivante:

Ouvrez l’outil en ligne Adobe Acrobat

Appuyez sur Sélectionner des fichiers et téléversez le ou les documents à combiner

Vous pouvez modifier le classement des documents si vous le désirez.

Appuyez sur l’option Fusionner des fichiers

Enfin, téléchargez le document PDF final fusionné. Vous pouvez aussi vous connecter pour effectuer un partage du fichier.

FAQ

1. Combien de pages est-il possible d’inclure dans un PDF fusionné?

Avec l’outil Adobe Acrobat en ligne, vous pouvez fusionner 1500 pages dans un même fichier PDF. Aussi, vous pouvez combiner 100 fichiers différents, chacun comprenant un nombre de 500 pages.

2. Comment procéder pour réorganiser les pages une fois que le fichier PDF est créé?

Une fois que vous avez choisi les pages à regrouper dans votre PDF final, vous pouvez facilement réorganiser les différentes pages, en rajouter ou en supprimer avant de fusionner toutes les pages.

Cependant, si vous avez déjà fusionné les pages, vous devez vous connecter sur la page d’Adobe Acrobat. C’est à ce niveau que vous pouvez effectuer toutes les actions post-fusion, notamment insérer, effacer, déplacer ou changer le sens des pages si vous le désirez. Une fois que le contenu ressemble exactement à ce que vous souhaitez, vous pouvez le partager, le consulter et le télécharger.

3. Quels sont les systèmes d’exploitation et les navigateurs compatibles avec Adobe Acrobat?

La page Adobe Acrobat peut s’ouvrir sur tous les systèmes d’exploitation utilisés, notamment Windows, Linux et iOS. Les fichiers s’ouvrent avec tous les navigateurs web à l’instar de Google Chrome, Safari ou de Mozilla Firefox.

Adobe est également compatible avec les smartphones (Android, iOS, Windows Phone). Il suffit d’ouvrir la page et de télécharger l’application mobile pour l’utiliser.

Conclusion

Les manuels d’instruction de jeux vidéo constituent une part importante pour la compréhension et l’appréciation des jeux. Cependant, avoir plusieurs manuels de règles de jeux peut être encombrant et demander trop de temps pour tous les consulter. C’est pourquoi, à l’ère du digital, il est plus pratique de rassembler tous ses manuels dans un seul et unique document PDF.

Pour cela, il faut:

Ouvrir Adobe Acrobat

Choisir les fichiers à combiner dans votre ordinateur

Appuyez sur fusionner les fichiers

Téléchargez le PDF final.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez toujours modifier le fichier PDF si vous désirez ajouter de nouveaux manuels d’instruction. Ainsi, rien qu’avec ce document, vous pouvez accéder à tous les manuels d’instruction de vos jeux favoris en un seul clic. C’est la meilleure façon pour les fans de conserver toutes les règles de leurs jeux adorés en sécurité.