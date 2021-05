Abolition de l’esclavage : jeu vidéo et travail de mémoire

Depuis 2006, la date du 10 mai est officiellement « la journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition ». Toute cette semaine, de nombreuses cérémonies auront lieu sur tout le territoire français afin de nous rappeler ces sombres périodes de notre histoire. Nous n’allons pas revenir sur le devoir de mémoire, ni même sur la nécessité de ne pas considérer comme acquis que tout un chacun bénéficie des mêmes chances, quand bien même nous vivons dans un 21e siècle fier de ses technologies et de ses libertés sociales durement acquises. Ceci n’est pas notre mission, simples rédacteurs et rédactrices que nous sommes.

Toutefois, il nous semble important de montrer que par le biais de notre bien-aimé média vidéoludique, et dans la sphère du loisir, nous bénéficions aussi de moyen d’éveiller des consciences, ou tout au moins de rappeler que les libertés d’aujourd’hui ne se sont pas acquises sans luttes.

C’est pourquoi nous faisons le choix de vous présenter quelques titres, où le difficile sujet de l’esclavage est abordé de manière plus ou moins frontale.

La saga Oddworld

Le monde d’Oddworld est tout sauf hospitalier. Partagé entre paysages arides, grottes humides et complexes industriels, ces terres sont le théâtre de grandes tragédies. La principale est celle d’Abe, simple Mudokon travaillant dans une usine avec ses congénères. Sa vie se résume à travailler, et à répondre aux moindres demandes de ses maîtres, les Glukkons.

Abe, que vous incarnez, va devoir prendre la tête de ses congénères afin de mener une rébellion et libérer son peuple. Nul besoin d’aller plus avant dans l’explication. La métaphore parle d’elle-même. Exploitation d’autrui, privation de liberté, la saga d’Abe est une ode à la liberté, et un cri dénonçant les maltraitances que peuvent subir les plus démunis.

Le dernier épisode de la saga Oddworld Soulstorm (remaster/remake du second épisode) est disponible sur PS4, PSt5, Xbox One X|S et PC.

Mission US: Flight to Freedom

Flight to Freedom est un serious game traitant de l’esclavage de manière très directe. Mais ne fuyez pas ! Le jeu est loin d’être assommant ou monotone, loin de là.

Le titre vous met dans la peau de Lucy, une jeune fille de quatorze ans qui vit en 1848 dans le Kentucky et a été réduite en esclavage. Lucy parvient à s’échapper et part vers l’Ohio. Alors qu’elle rejoint une communauté d’abolitionnistes, les joueurs découvrent que la vie dans le Nord “libre” est bien plus dangereuse et difficile que ce que l’on peut imaginer. En effet, une loi sur les esclaves fugitifs menace tous les Afro-Américains, même dans les états du Nord. Et le mouvement abolitionniste est loin d’être en position de force…

La vie de Lucy n’est en fait que l’un des six chapitres de Mission US, un serious game ayant pour but de sensibiliser les jeunes (et les autres) à l’histoire américaine. Bien qu’entièrement en langue anglaise, il reste très simple d’accès, et devrait être mis entre toutes les mains. Mission US: Flight to Freedom est disponible gratuitement ici.

Assassin’s Creed IV: Black Flag – Freedom Cry

Freedom Cry fut le premier DLC solo pour Assassin’s Creed IV Black Flag. Ce stand-alone retraçait une nouvelle histoire qui mettait en scène Adewale, le second d’Edward Kenway. Ayant vécu comme esclave, Adewale est entraîné pour devenir un assassin et se venger de ceux qui lui ont passé les fers. Il sera l’instigateur d’une révolte à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti), près de Port-au-Prince.

Avec ce DLC, Ubisoft avait réussi à prouver que même un blockbuster peut être véhicule d’un véritable message engagé. Bien que l’aventure d’Adewale soit courte (4 à 5 heures), aucun compromis n’avait été fait, et les pratiques de l’esclavage dans l’histoire américaine y sont exposées de manière très crue.

L’extension Freedom Cry pour Assassin’s Creed IV: Black Flag est sortie le 17 décembre 2013 sur PC, PS3 et PS4, Xbox 360 et One.

Curious Expedition

Le titre du studio berlinois Maschinen-Mensch est un Rogue-like de simulation d’expéditions. Prenant place à la fin du 19e siècle, il vous mettra dans la peau d’explorateurs en quête de savoirs, de trésors et de renommée.

Quel rapport avec notre sujet alors ? Curious Expedition dépeint un portrait au vitriol de la politique coloniale occidentale. Sous couvert de conquêtes pour la science, vous serez amené à rencontrer des personnes aux comportements profondément dérangeants. Entre des marchands d’esclaves, et ceux prêts à sacrifier leurs cultures sur l’autel de l’enrichissement, le jeu parvient à vous toucher profondément, parfois par de simples phrases au premier abord anodines.

Difficile de vous en parler plus avant sans vous spoiler, nous nous en abstiendrons donc. Sachez simplement que le titre a raflé de très nombreux prix dont celui de “Meilleur Rogue-like de 2016” par Rock.Paper.Shotgun, et “Meilleur jeu indépendant” aux German Developer Award 2016.

Curious Expedition est disponible sur Steam, Xbox One, PS4 et Switch à petit prix (15 € maxi). Ne passez pas à côté de ce chef-d’œuvre.

Thralled

Nous avons là un jeu vidéo comme on en croise peu dans une vie. Ce titre de 2014 est un platformer-puzzle qui raconte l’histoire d’une esclave qui fuit avec son bébé en plein 18e siècle, tâchant d’échapper à la traite des esclaves organisée par les Portugais.

Le jeu était au départ un simple projet de fin d’études dans la division des jeux et médias interactifs de l’University of Southern California. Repéré par Kellee Santiago (l’une des têtes pensantes de Thatgamecompany ayant travaillé sur Flower et Journey, entre autres), le titre est ensuite devenu une exclusivité temporaire Ouya.

Ayant pour forces sa narration (qui vous confronte frontalement à l’esclavage) et sa direction artistique exceptionnelle, Thralled est l’un des rares titres capables de rivaliser avec Limbo et Inside en termes d’ambiance et de propos.

Thralled est disponible sur PC, OS X, et Ouya.

Nous pourrions également poursuivre sur un inventaire à la Prévert, en citant Inside, Marathon, Fallout, Oids, ou Freedom, mais cela n’appuierait pas notre propos.

Ces quelques expériences vidéoludiques que nous souhaitions mettre en lumière ont pour but d’appuyer notre réflexion, et de nous amener, chacun et chacune d’entre nous, à nous remémorer certaines périodes sombres de notre passé.

N’oublions pas ces mots de Winston Churchill :