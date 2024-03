Clermont Geek Convention – Une édition 2024 encore plus riche ?

En dix ans, la Clermont Geek Convention à bien changé. Évolution du Japan Event, la convention clermontoise à destination des geeks et nerds en tous genres reprend ses droits les 16 et 17 mars prochains de 10 à 19 heures à la grande halle d’Auvergne de Cournon d’Auvergne. Et à l’occasion de ce dixième anniversaire, on peut dire que la programmation est plutôt alléchante, tous comme les invités

En effet, cette année, il nous sera possible de discuter avec l’excellent Thomas Cousseau, plus connu sous le nom de Lancelot du Lac dans la série culte Kaamelott. Une rencontre avec l’acteur sur la scène Pop Arena, sous forme de rétrospective sur sa carrière puis d’échanges avec les fans, est d’ailleurs prévue le samedi de 14 à 15 heures.

Du côté des personnalités appréciées par les amateurs de cinéma et de jeux vidéo (la frontière entre les deux univers étant devenue presque inexistante aujourd’hui), nous aurons la chance d’accueillir à la Clermont Geek Convention Dorothée Pousséo (voix française de Margo Robbie aka Barbie ou Tracer dans Overwatch) et Donald Reignoux (Spider-Man dans les jeux vidéo éponymes). Nos deux amis seront d’ailleurs parties prenantes dans un tournoi de doublage qui aura lieu le dimanche.

Déjà trois belles têtes d’affiches à rencontrer, mais les exposants n’en sont pas en reste non plus. La librairie Momie, partenaire de longue date de l’événement, accueillera également à son stand Elsa Brants, à qui l’on doit Save Me Pythie notamment et CAB, auteur de Oneira pour des rencontres avec leurs publics et, bien sûr, des séances de dédicaces.

Et tant d’autres personnalités seront aussi présentes à la Clermont Geek Convention. Pêle-mêle, citons Cécile Corbel (compositrice et interprète des musiques du si sous-coté film des studios Ghibli, Arrietty), les vidéastes Bob Lennon, GastronoGeek ou encore Planète Zelda. Et si les rencontres de nos créateurs de contenus préférés font le sel de ces conventions, ne négligeons surtout pas les conférences programmées qui permettent bien souvent de découvrir d’autres facettes, pas toujours roses, de nos dévorantes passions.

Par exemple, le samedi à 13 heures, Laurianne, Avocate au barreau de Clermont-Ferrand et membre de l’association Geek’n Dôme, animera une conférence autour du cyber-harcèlement, sujet ô combien préoccupant dans notre société moderne. Plus léger, le dimanche en fin de matinée, Kevin de Gdelaculturegeek et William de l’Histoire en Jeux analyseront le réalisme et la pertinence scientifique de nos jeux préférés.

Plus coquin cette fois, Philippe Scherding (auteur de la BD Hel notamment) traitera du Hentai en tant que produit de fantasmes résultante soit d’une déviance populaire ou soit d’une culture incomprise. Dernière recommandation, un speedrun par Cormag_FR va être organisé le samedi après-midi autour d’un jeu iconique, l’incroyable Zelda: A Link to the Past. Notons également que cette année encore, l’association Silver Geek organisera dès le samedi matin le trophée des seniors, compétition esport réservée à nos ainés dont la finale nationale se déroule à la Paris Games Week.

Tout un programme donc, le tout entre deux déambulations entre les allées de la Clermont Geek Convention, à succomber ou non aux sirènes des stands de mangas, figurines, katanas, animés, objets culturels, fruits secs, t-shirts, peluches et tant d’autres choses à acheter. N’hésitez d’ailleurs pas à consulter la programmation et les invités de ce week-end de festivités sur le site de l’événement. Alors, vous en serez ?