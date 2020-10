Citizens Unite: Earth x Space – Une compilation qui a notre voix

Citoyennes et citoyens, l’heure est grave. Notre belle nation est la cible de plusieurs attaques, chacune d’elles visant à déstabiliser notre peuple, à réduire à néant la paix que nous chérissons et les droits dont nous jouissons. En ces temps troublés, ne cédons pas à ces attaques ! En ces temps troublés, unissons-nous ! Unissons-nous comme Eden Industries (un studio indépendant canadien) et Kemco (organisme de publication qui a à son actif une belle collection de RPGs à 15 balles réalisés sous RPG Maker) qui se sont associés aujourd’hui afin de nous proposer Citizens Unite: Earth x Space.

Mais c’est quoi ça encore, Citizens Unite: Earth x Space ? Il s’agit ni plus ni moins du nom derrière lequel les meilleurs jeux du studio indépendant seront proposés dès le 28 janvier 2021, aussi bien sur PC que sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Les deux firmes se sont associées afin de nous proposer dans un même package (ou dans un même lot si vous pensez au format dématérialisé) Citizens of Earth et Citizens of Space.

Pour ceux qui ne savent vraiment pas de quoi on parle, la série des Citizens (aucun rapport avec Star Citizen ou Citizen Kane, hein ?) est une série de RPGs humoristique et inspirée par Earthbound. On y suit les aventures d’un politicien différent dans chacun des jeux et qui se retrouve à devoir faire équipe avec toutes sortes de personnes pour mener à bien ses missions.

Dans le premier jeu, Citizens of Earth, on y suit le premier ministre du monde (rien que ça) alors qu’il enquête sur la disparition d’un café. Le second, Citizens of Space, passe un cap puisque c’est carrément la Terre qui a disparu et c’est son ambassadeur qui part à sa recherche (en même temps, s’il ne le fait pas, il va vite se retrouver sans emploi…). Ces prétextes déjà curieux sont autant de raisons de découvrir des RPGs sympathiques qui, sans renouveler quoi que ce soit au genre, permettent de se dérider un petit peu grâce à ses personnages hauts en couleur.

Donc, on récapitule, si vous voulez à vos côtés un politicien qui ne vous décevra pas, vous devriez faire l’acquisition de la compilation Citizens Unite: Earth x Space, dont la sortie est prévue le 28 janvier de l’an prochain sur PC (via Steam), PlayStation 4 et Nintendo Switch. Les versions normales de ces jeux sont d’ores et déjà disponibles sur les consoles citées, séparément.