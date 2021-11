Chrono Cross – Une version Remastered dans les cartons ?

Chrono Cross, le mythique RPG de Square, serait-il proche de revenir dans une version remastered ? Développé par SquareSoft (aujourd’hui Square Enix), le jeu est considéré encore maintenant comme l’un des meilleurs RPG de l’histoire grâce à son histoire bien ficelée, son système de combat au tour par tour dynamique et sa bande-son celtique du plus bel effet. Sorti en 2000 aux États-Unis, il n’a malheureusement jamais trouvé son chemin vers l’Europe. Mais cela pourrait bientôt changer si l’on en croit les rumeurs persistantes.

Tout a démarré il y a quelques mois, quand la chanteuse folk Eabha McMahon a déclaré à une radio irlandaise avoir écrit avec Michael McGlynn un thème musical pour un jeu PlayStation pas encore annoncé. Si vous ne les connaissez pas, Eabha McMahon est une chanteuse irlandaise ayant sorti son dernier album (Wildflowers) sous le nom d’AVA en avril 2021 et Michael McGlynn est le musicien dont le travail a notamment été utilisé par Nintendo pour promouvoir Xenoblade Chronicles 2.

Rien de bien trépidant pour le moment. On a également appris lors de cette même interview que l’annonce de ce gros projet pourrait être faite pendant la période de Noël. Histoire de continuer à mettre le feu aux poudres, Mitsuda Yasunori, qui n’est autre que le compositeur de Xenogears, Chrono Cross et Shadow Hearts (entre autres), a posté une photo de lui sur Twitter en visioconférence avec McGlynn et sa fille, prêts à jouer et chanter à distance. L’étau se resserre autour d’un éventuel projet autour de ces licences mythiques. On reste encore dans la spéculation, mais la coïncidence commence à être troublante.

Ajoutons à cela qu’au mois de septembre dernier, une grosse fuite d’informations sur des jeux à venir a eu lieu. Nvidia avait en effet laissé filtrer depuis une base de données de nombreux titres non annoncés, parmi lesquels se trouvait un certain Chrono Cross Remastered. Eh bien, si l’on en croit les dires de l’insider Nick Baker, généralement bien informé, lors du podcast de XboxEra du 20 novembre, PlayStation serait effectivement sur le point d’annoncer Chrono Cross Remastered. D’ailleurs, contrairement à ce que l’on pourrait croire, le jeu ne serait pas prévu pour être une exclusivité PlayStation.

Restons tout de même extrêmement prudents avec ces déclarations, puisque rien pour le moment n’a été confirmé (ou infirmé) par les principaux intéressés. Le faisceau d’indices reste néanmoins suffisamment important pour que cette rumeur soit assez crédible. L’annonce pourrait même avoir lieu au Game Awards (dans la nuit du 9 au 10 décembre), la grande cérémonie récompensant les acteurs du jeu vidéo et durant laquelle nombre de trailers inédits seront diffusés. On espère que l’existence de ce Chrono Cross Remastered est avérée, et, si l’on veut rêver encore plus grand, qu’un éventuel retour de l’encore plus culte Chrono Trigger sera envisagé d’ici quelques années du côté de Square Enix.