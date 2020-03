Choice Provisions fait également un geste pour les joueurs confinés

Le studio derrière la série des BIT. TRIP propose des titres à ajouter dans la catégorie “promotions confinement”.

Ces dernières semaines nous ont franchement surpris. Effectivement, alors que l’état d’urgence sanitaire a été instauré dans de nombreux pays à travers le monde, de nombreux acteurs dans chacune des industries se sont impliqués pour proposer aux gens, forcés de rester chez eux, des alternatives à l’ennui. Si nous en avons énoncé quelques-unes déjà comme ce collectif qui s’est proposé de réunir sur un même fichier de nombreux codes à saisir ou même Arc System Works qui, au Japon, propose une partie de son catalogue à prix cassé, aujourd’hui, c’est de Choice Provisions qu’il est question et lui aussi rejoint la marche.

En effet, le studio américain vient tout juste de faire savoir qu’il se joint au généreux mouvement en proposant une belle partie de son catalogue à prix modique. Forcément, studio indépendant oblige, les titres de son catalogue, on les retrouve un peu partout et c’est par conséquent sur tous les supports que les promotions vont avoir lieu. Si pour le moment, seul ces titres sur Steam sont soldés, dans la semaine qui va suivre, les jeux disponibles sur consoles (Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch) seront tous proposés à moins de 2€.

Maintenant, en ce qui concerne les jeux soldés, on retrouvera Space Dave! (à 1€ soit une réduction de 80%), Runner3 (le dernier titre de la licence BIT. TRIP proposé à 2€), également Laserlife (à 1,22€ sur PC) et Tharsis (1,49€ sur Steam). Pour la faire courte, deux jeux de plateforme, un jeu de rythme (même si finalement Runner3 en est un également) et un jeu de stratégie teinté d’éléments de jeux de société. De quoi rester bien occupé.

En somme, c’est beau de voir tous ces petits studios comme Choice Provisions tenter de casser le flot de nouvelles anxiogènes avec des petites promotions bienvenues. Il est à noter que ces offres ne dureront que quelque temps alors n’hésitez pas à craquer pour ces petits prix si un de ces titres vous donne envie.