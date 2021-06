Chernobylite – Des dates de sorties au compte-gouttes

Déjà disponible en accès anticipé depuis 2019, Chernobylite s’apprête à débarquer sur nos machines dans quelques semaines avec en prime une bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation 4. À la fin de l’année dernière, nous avions appris la collaboration entre le studio de développement The Farm 51 et l’éditeur All In! Games et il n’aura pas fallut attendre très longtemps pour qu’une fenêtre de sortie soit dévoilée.

Pour rappel, Chernobylite nous plonge dans la peau d’Igor, un ancien physicien employé dans la tristement célèbre centrale nucléaire de Tchernobyl, revenant dans la zone d’exclusion afin d’enquêter sur la mystérieuse disparition de son épouse Tatyana. Le titre nous permettra d’explorer cette zone et dispose des élèments de bases des jeux de survies, avec le crafting, la gestion des ressources et la construction de bases tout en y intégrant des mécaniques d’infiltration.

Ce qui démarque réellement Chernobylite des autres jeux du genre, c’est le niveau de détails apportés aux décors, retranscrits quasiment à l’identique de la ville fantôme de Prypiat. Ainsi il faudra déambuler parmi les rues, dans lesquelles la nature aura retrouvé ses droits, tout en évitant les groupes de mercenaires ayant pris possession de la zone d’exclusion. Si vous pensez vous retrouver devant un jeu dépeignant la réalité, des évènements surnaturels liés à la “Chernobylite” créée à la suite de la catastrophe rendront le titre encore plus sombre et mystérieux.

De plus, la narration non-linéaire apportera une plus grande liberté dans vos choix et vos actions qui auront de grandes conséquences sur votre aventure. On retiendra par exemple la possibilité d’envoyer nos compagnons effectuer des missions chaque jour et de choisir les ressources à leur donner pour les voir survivre. Le petit plus qui fait plaisir, c’est la possibilité de jouer en coopération avec vos amis pour vivre cette aventure.

Chernobyltie sera disponible le 28 juillet 2021 sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Les versions PS4 et Xbox One arriveront avant la fin de l’été tandis que les versions PS5 et Xbox Series seront disponibles plus tard dans l’année. Pour couronner le tout, une édition physique sera commercialisée pour PS4 uniquement et sera disponible à la même date que la sortie des versions numériques sur consoles.