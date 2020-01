CES 2020 – Un aperçu des PC gaming d’un futur pas si lointain

Trois constructeurs, trois styles.

Si Dell a fait forte impression avec son concept Alienware UFO (voir notre article), il n’est pas le seul fabricant à tenter de faire bouger les lignes du PC gaming. Ainsi, un peu plus tôt sur le CES 2020, MSI a présenté ses nouveaux produits, dont un PC dédié aux jeux vidéo très séduisant.

Le MEG Aegis Ti5 est un ainsi le nouveau PC desktop de chez MSI. Si on ne trouve rien d’inattendu dans la boîte, on est tout même sur du haute de gamme, avec un processeur Intel Core i9, une carte graphique Nvidia RTX 2080 Ti et 128GB de RAM. Bien entendu, ces caractéristiques sont indicatives et évolutives. Mais ce qui attire l’œil en premier lieu, ce n’est pas tant les caractéristiques de la machine que le design de son boitier.

La tour est ainsi légèrement surélevée, offrant probablement de meilleures conditions de refroidissement, et son look futuriste nous fait furieusement penser à une tête de robot cyclopéen ! Difficile en effet de ne pas penser à Briareos, le robot trop humain du classique de Masamune Shirow, Appleseed.

Mais ce MEG Aegis Ti5 ne vaut pas que par son look. Outre sa config’ musclée, MSI vante le premier PC de bureau compatible 5G. De plus, la tour possède un petit écran (c’est l’œil du cyclope) qui permet d’afficher la bonne santé et les performances de l’ordinateur. Le PC sortirait ce premier trimestre 2020 pour un prix avoisinant tout de même les 4000$ (3600€).

Si vous trouvez l’idée un peu trop m’as-tu-vue, attendez de découvrir le Big O de chez Origin ! On parle ici de l’assembleur, et non pas d’Origin, le service d’abonnement d’Electronic Arts. Big O a d’abord été un concept, mais a annoncé au CES 2020 franchir le pas de la commercialisation. De quoi s’agit-il ? C’est une machine façon “deux salles, deux ambiances”. Côté pile, un PC gamer haut de gamme, en mesure d’accueillir les processeurs les plus puissants des chez Intel ou Ryzen, accompagnés des derniers GPU, comme les GeForce RTX. Côté face, Origin a démantelé une console de jeu (PlayStation 4 ou Xbox One) pour la faire tenir dans son boitier ! On a donc une machine capable à la fois de faire tourner les gros jeux PC et les exclus consoles !

Le rêve de tout gamer devenu réalité ! Un rêve qui a un coût – pas si élevé, finalement, si on tient compte du travail d’intégration nécessaires pour assembler cette double machine : 2500$ (soit 2245€). Le Big O peut dès aujourd’hui être commandé sur le site du constructeur.

Troisième nouveauté découverte au CES 2020, dans un style complètement différent : le Tomahawk N1. C’est Razer qui a présenté sa nouvelle machine au CES 2020, un PC étonnant de sobriété au regard des machines présentées ci-dessus.

Le Tomahawk N1 est en effet un mini-PC qui propose une config’ gamer. Dans un tout petit boitier où chaque centimètre carré est optimisé, le Tomahawk N1 peut embarquer les dernières technologies en matière de CPU et de GPU, Intel i9 et RTX 2080 Super, par exemple. Le PC possède de plus une connectique complète, et est pensé pour un montage le plus simple possible, réalisable sans outil ! On imagine aussi le travail qui a dû être réalisé pour obtenir un refroidissement suffisant…

Des performances qui sont pour le moment à l’état de promesses : ni les dimensions de la machine, ni son prix n’ont encore été communiqués. Razer prévoit une sortie du Tomahawk N1 avant l’été…