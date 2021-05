CD Projekt annonce le départ de Konrad Tomaszkiewicz

On peut dire que le sort s’acharne sur CD Projekt, les derniers mois écoulés ne sont pas des plus réjouissants pour le studio polonais aux multiples réussites. Entre la sortie de Cyberpunk 2077 et sa colossale polémique, le départ du game designer Andrzej Zawadzki, son actualité n’est pas au beau fixe. Surtout qu’aujourd’hui, on apprend un autre départ de taille. En effet, le directeur de The Witcher 3, Konrad Tomaszkiewicz, quitte l’entreprise.

Pour quelle raison monsieur Tomaszkiewicz a t-il décidé de partir ? Il semblerait que depuis quelques mois, CD Projekt ait mené une enquête interne sur le chef de la production de Cyberpunk 2077, on le soupçonnait d’avoir intimidé des collègues. Cette enquête aurait permis de démentir les accusations en question, néanmoins, Konrad Tomaszkiewicz a pris la décision de partir comme le rapporte le site Bloomberg.

Il reconnait avoir pu causer du mauvais sang au studio, et même si les accusations ont été reconnues comme infondées, il semblerait qu’il reconnaisse en partie ses fautes :

“De nombreuses personnes ressentent de la peur, du stress ou du malaise quand elles travaillent avec moi. Je vais continuer de travailler sur moi-même. Changer d’attitude est un processus long et difficile, mais je ne baisse pas les bras et j’espère pouvoir évoluer.”

Pour rappel, Konrad Tomaszkiewicz était entré en 2004 en qualité de testeur pour les premières aventures de Geralt de Riv. Il a ensuite fait son petit bonhomme de chemin pour arriver au final au poste que nous lui connaissons aujourd’hui.

Suite à ce départ, nous ne pouvons que nous interroger sur la situation au sein du studio polonais, quelles seront les conséquences de cette fin de collaboration ? Les erreurs commises à la sortie du jeu Cyberpunk 2077 avaient déjà des conséquences assez dramatiques en ce qui concerne son placement en bourse. L’avenir au sein de l’entreprise semble s’assombrir puisque Konrad Tomaszkiewicz était censé tenir une place importante dans le futur jeu de la licence The Witcher.

Ce départ relance à nouveau les polémiques qu’il y a encore dans l’industrie du jeu vidéo avec des environnements nocifs, et peu propice au bon fonctionnement de la société et surtout au bien-être de ses employés.