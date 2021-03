Andrzej Zawadzki, le game designer de CD Projekt Red, tire sa révérence

Décidément, les nouvelles s’enchaînent tout autour du studio polonais CD Projekt Red avec le départ de Andrzej Zawadzki. En outre leur dernière création en date, Cyberpunk 2077 avait fait couler pas mal d’encre, les graphismes des consoles désormais old-gen étaient plus que limite pour un jeu déclaré comme étant fini, et un certain nombre de bugs avaient passablement entaché l’expérience vidéoludique. Cependant les studios se sont montrés assez réactifs et à l’écoute de leur communauté puisque un patch a été déployé et qu’un autre est en passe d’arriver !

Mais il n’est pas question ici de refaire l’historique des déboires qui ont entouré ce jeu, mais plutôt de nous attarder sur le studio même et en particulier sur un membre de l’équipe, enfin, un ex membre dirons-nous. Car oui, vous avez bien lu, le game designer de CDPR Andrzej Zawadzki a décidé de mettre fin à leur collaboration. Une entente qui aura duré pas moins de 8 années.

La nouvelle est donc tombée hier matin comme un couperet, Andrzej Zawadzki a d’ailleurs fait cette déclaration sur son compte Twitter :

Après presque 8 ans, mon passage au CDPR est terminé. Il est temps pour la nouvelle aventure. À toutes les personnes que j’ai rencontrées en chemin – merci 🙂 Ce fut un honneur et un plaisir. À un de ces quatre 🙂

Rappelons le parcours de Andrzej Zawadzki, ce dernier était arrivé en qualité de testeur au sein du studio polonais, il avait d’ailleurs également travaillé sur les aventures de Geralt et Ciri ainsi que sur les deux DLC qui sont venus compléter The Witcher: Wild Hunt. Il avait été nommé game designer junior sur le projet Cyberpunk 2077 puis de fil en aiguille, il était devenu le concepteur principal du jeu.

Pour le moment, nous ne disposons d’aucune information sur ses projets futurs. Souhaitons-lui alors de retrouver un autre studio, cependant au vu de ses recommandations sur LinkedIn, il ne sera pas bien compliqué pour Mr. Zawadzki de trouver chaussure à son pied !