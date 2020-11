Caravan Stories pourrait se frayer un chemin vers la Nintendo Switch

On savait la Nintendo Switch populaire auprès des studios en quête de donner une seconde vie à leur catalogue, on ne s’attendait pas à ce qu’elle devienne la console de bivouac parfait pour les caravanes ! Quelques mois après la sortie du “remaster” de Final Fantasy Crystal Chronicles, également apparu sur PlayStation 4 et supports mobiles, il semblerait qu’une seconde volée de voyageur va faire escale sur la console hybride, et cette troupe porte un doux nom : Caravan Stories.

Si ce nom ne vous est pas inconnu, c’est qu’il est déjà disponible sur PlayStation 4 en Amérique du Nord. Un fait d’autant plus curieux qu’avant d’attaquer sa carrière sur le monolithe de Sony, le jeu était exclusivement trouvable au Japon sur PC et mobiles. Soit, un nouveau support devrait accueillir le titre dans un futur plus ou moins proche puisque la Switch apparaît dorénavant sur la liste d’escales du jeu.

Cette nouvelle, c’est le studio lui-même qui nous l’a dévoilé au cours d’un live sur YouTube. C’est, en effet, au cours d’une présentation spéciale pour les 3 ans du jeu au Japon que les animateurs ont annoncé le portage en cours du MMO sur la console de Nintendo. Une nouvelle qui ne concerne toutefois que le Japon pour le moment et qui ne possède d’ailleurs aucune date de sortie. Mais, le titre étant disponible sur PlayStation 4 en anglais (à la condition de posséder un compte sur le PSN nord-américain), il n’est pas impossible que nous ne puissions un jour le télécharger depuis l’eShop (nord-américain toujours).

Vous l’aurez compris, si vous avez hâte de vous plonger dans Caravan Stories sur Switch, il faudra prendre votre mal en patience puisqu’aucune fenêtre de sortie n’a pour le moment était divulguée. Maintenant, si on comprend très bien l’idée derrière l’arrivée d’un jeu mettant en scène des voyageurs et une caravane sur une console nomade, faudra qu’on nous explique quand même son intérêt en notant qu’une fois parquée sur Switch, il faudra une connexion internet pour voyager (donc, rester à la maison pour jouer)…