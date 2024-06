Captain Blood hissera les voiles 20 ans après son annulation

Près de deux décennies après son annonce, le hack-and-slash Captain Blood va enfin sortir à l’automne 2024. L’éditeur SNEG a en effet dévoilé il y a quelques jours sa parution sur consoles PlayStation, Xbox, Switch et PC, à la surprise de tous. Ce jeu prenant place dans l’univers de la piraterie au XVIIe siècle semblait très prometteur lorsqu’il avait été révélé au début des années 2000. Son annulation brutale avait fait de nombreux déçus à l’époque.

Captain Blood a été annoncé pour la première fois par le studio russe Akella en 2004. Prévu sur Xbox, le jeu proposait de nous faire vivre les aventures d’un corsaire et les premières images avaient suscité un certain engouement. Malgré l’enthousiasme initial, le projet s’est heurté à des obstacles qui ont contribué à la longue interruption du développement.

Après ce tumultueux voyage, le jeu arrive enfin à bon port en 2024 grâce aux efforts de Seawolf Studio et SNEG, un éditeur qui se spécialise dans la publication d’anciens titres sur les supports modernes. Cette résurrection se veut fidèle à la vision originale tout en incorporant des graphismes et des mécaniques plus modernes.

Sur la fiche Steam du jeu, on nous promet des combats en mêlée sur la terre ferme contre des hordes d’ennemis et des batailles navales sur la mer. Le trailer quant à lui annonce une atmosphère très « second degré ». Les graphismes ont l’air tout droit sortis des années 2000-2010. Si on peut se demander l’intérêt d’une telle sortie à une époque où Sea of Thieves existe, les nostalgiques de la 6e génération de consoles devraient être séduits.