Cat Quest 3 – Chat va barder, moussaillon !

La série des Cat Quest se déclinera bientôt en une troisième itération. Cette fois, levez l’ancre et hissez la grande voile comme une certaine Céline, on part en mer ! Il vous faudra parcourir les eaux tumultueuses des Purribean grouillant de méchants Pi-rats (on valide, elle est drôle) à la recherche du trésor légendaire de l’Étoile du Nord ! Mais attention à vous, cette quête s’accompagne de moult dangers. Il vous faudra jouer au chat et à la souris avec le Roi des Pirates pour vous échapper de ses griffes.

Les deux premières aventures de la boule de poils toute mimi avaient été accueillies comme une bouffée d’air frais par les adeptes d’Action-RPG, mais également comme une porte d’entrée accessible pour les néophytes du genre, sa prise en main facile et son univers coloré y étant pour beaucoup ainsi que sa longueur raisonnable qui permettait de garder dans son sillage tous types de joueurs. Le tout enrobé dans une bonne dose d’humour à base de jeux de mots sur nos félins préférés !

Cat Quest 3 se reposera sur les fondamentaux de ses deux aînés : l’exploration et l’action. Fouiller de fond en comble le monde de Purribean, sur terre comme dans la mer, vous permettra d’obtenir divers butins et trésors. En parlant de mer, il vous sera désormais possible de naviguer sur votre bateau et même de faire chauffer la poudre à canon en prenant part à des batailles navales. Un ajout appréciable qui permettra de varier les manières d’inspecter les moindres recoins de la carte. Notons également que la coopération locale, apparue dans le deuxième épisode, fera son retour.

Cat Quest 3, développé par The Gentlebros et édité par les Anglais de Keepler Interactive, sortira sur consoles PlayStation, Xbox, Switch, PC et même sur mobile. Il devrait être disponible dans le courant de l’année 2024 sans plus de précisions pour le moment.