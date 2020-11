Call of Duty: Black Ops Cold War – Vous n’arrivez pas à vous connecter aux serveurs ? Pas de panique, on a la solution !

Aujourd’hui, 13 novembre, sort sur toutes les plateformes un certain Call of Duty: Black Ops Cold War. Nouveau volet de la saga FPS d’Activision, il est comme d’habitude très attendu par tout un panel de joueurs avides de s’adonner à quelques meurtres en série en ligne. Sauf que les joueurs PC, certains d’entre eux tout du moins, rencontrent un problème de taille depuis minuit qui les empêche tout simplement d’accéder au jeu, que ce soit la campagne ou les modes Zombies et multijoueur.

En effet, beaucoup, comme nous, ne peuvent même pas accéder au menu du jeu et sont kick automatiquement de ce dernier lorsqu’ils le lancent avec un joli message disant dans le plus simple des français que “la connexion serveur est interrompue”. Seule solution offerte alors par Call of Duty: Black Ops Cold War est de revenir tout simplement sur le bureau. Mais alors que faire me demanderiez-vous avec raison ? Eh bien, pas de panique, voici la marche à suivre pour régler ce problème.

Alors c’est très simple. Il suffit tout simplement de relier vos comptes Battle.net et Activision. Si vous n’en possédez pas, il suffit de se rendre sur le site officiel d’Activision, ou directement à cette adresse, et d’en créer un en sélectionnant la plateforme Battle.net. Finalisez l’inscription et ensuite rendez-vous dans votre profil pour vérifier que les deux comptes sont bien reliés. Si tout est bon, il ne vous reste plus qu’à relancer le jeu et le tour est joué !

On espère que cette astuce aura fonctionné pour vous, car ce fut le cas pour nous, sinon nous vous conseillons tout simplement de consulter le support d’Activision. Pour finir, sachez que nous vous proposerons notre test de ce Call of Duty: Black Ops Cold War une fois tous les aspects du jeu explorés, courant semaine prochaine en somme.