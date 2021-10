The Caligula Effect 2 – Le nouveau jeu prometteur du scénariste de Persona

Le nom de Tadashi Satomi vous est sans doute inconnu. Et pourtant, il s’agit de l’un des gars sûrs du J-RPG contemporain. Scénariste de Persona 2 et sur la série Digital Devil Saga (Shin Megami Tensei), le voilà de retour chez le studio FuRyu Corporation pour The Caligula Effect 2.

Loin de bénéficier de l’aura des grands maîtres cités plus hauts, The Caligula Effect premier du nom avait tout de même bénéficié d’un beau succès d’estime, en particulier auprès de celles et ceux qui étaient en manque d’expérience à la Shin MegaTen. Mondes parallèles créés par des IA, lycéens mal dans leur peau, intrigue à tiroir, le cocktail Caligula disposait de tous les atours nécessaires pour séduire les amateurs de J-RPG.

Ce second opus ne révolutionne pas la formule du premier volet, mais pousse les curseurs à fond dans tous les domaines. Avec un scénario plus fouillé et complexe, encore plus de personnages, un système de combat optimisé et un max de vocaloid dans la bande-son, The Caligula Effect 2 ne surprendra pas les fans du premier épisode, mais il pourrait bien avoir les atouts pour accueillir un nouveau public.

Du côté scénario, on retrouve le thème des mondes parallèles. Coincé dans le monde de Redo, créé par l’IA Regret, il vous faudra trouver le moyen de quitter ce monde virtuel. Prenant principalement place à l’Academy Tatefushi, l’intrigue amènera les joueurs à rencontrer le Go-Home Club, et à recruter d’autres étudiants afin qu’ils vous aident à trouver le moyen de retourner dans le monde réel. The Caligula Effect se sert de ce scénario sur la papier assez simple pour dérouler une histoire plus complexe, où chaque personnage doit faire face à ses propres traumatismes afin de pouvoir aller de l’avant et se libérer de Redo.

Si sur la forme, TCE2 ne brille pas vraiment, avec son habillage graphique pas vraiment capable de rivaliser avec la concurrence, et son système de combat en tour par tour très classique, c’est sur le fond qu’il pourrait bien faire la différence. Grâce à son scénario riche, et à sa galerie de personnages très recherchée, The Caligula Effect 2 pourrait trouver une bonne place dans la ludothèque des fans de ShinMegaTen, et des premiers Persona. Le titre est prévu pour le 22 octobre prochain sur PS4 et Nintendo Switch.