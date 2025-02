Buramato – Bienvenue dans un monde enchanté

Il est certainement de ces « petits » jeux dont l’on guettera l’arrivée sur nos machines. Buramato pourrait être en effet être une proposition digne d’ouvrir une vue sur une culture, qui, pour nous européens, ne peut paraître que lointaine. Pour cause, comme certains l’ont fait auparavant (on pensera à Tchia notamment), le titre s’appliquera a donné vie au folklore cher à son développeur, le studio indonésien Ozygames.

Ainsi baigné dans la mythologie propre à l’île de Bornéo, Buramato enverra son joueur dans un monde aussi vaste que coloré qu’il parcourra dans la peau d’un jeune héros amnésique. Et l’aventure imaginée s’annonce assurément mouvementée. Du moins, c’est ce à quoi l’on doit s’attendre si l’on se fie à la nouvelle vidéo tout juste publiée. Lequel trailer donne notamment un aperçu sur le système de combat (en temps réel) qui nous attend.

Peut-être peut-on être perplexe quant aux images diffusées. Car, finalement, ne voit-on pas en ce jeu une espèce de condensé d’œuvres qui l’ont précédé, tels un Breath of The Wild, un Gravity Rush ou encore un Genshin Impact ? Une sensation de presque déjà vu qui pourrait très probablement, chez un certain public avide de comparaison tout du moins, amoindrir tout intérêt naissant. Mais serait-ce le cas pour autant ?

Évidemment, l’originalité de l’œuvre, on ne la verra totalement qu’à la sortie même du titre. Cependant, ses contours aujourd’hui visibles offrent une perspective intéressante. Et, à défaut de pouvoir surprendre, la direction artistique promet un voyage plein de fraîcheur et la fluidité apparente laisse envisager un dynamisme plaisant. Ce qui ne peut être un luxe pour un action RPG.

Maintenant, notre préoccupation principale est de savoir quand ce Buramato paraîtra et surtout sur quelles plateformes plus précisément. Car, si l’on sait qu’il sera accueilli par Steam, il n’y a encore aucune précision quant aux autres supports, même si lors de son annonce il y a plus de trois années ( eh oui, cela commence à dater) il avait été fait mention de toutes les plateformes actuelles.

Par ailleurs, des éditions physiques auraient même été évoquées par l’organisme de classification taïwanais. Vraie information ou pas ? Il nous tarde de voir…