Soluce Bowser’s Fury – Tous les astres félins de la Giga-cloche des neiges

Le temps à passé mais vous souhaiter toujours venir à bout des astres félins du mode Bowser’s Fury . Alors New Games + continue de vous expliquer comment obtenir facilement la totalité des astres présents en jeu. Après nous être attardés sur tous les astres récupérables sur les ilots présents autour de la Giga-cloche des sables, cette fois-ci nous allons vous présenter une solution pour valider à 100% tous les ilots de la Giga-cloche des neiges, qui risquent d’être un poil plus glissants.

Bowser’s Fury : Glissade des Gamelles

Et on inaugure cette nouvelle zone du mode Bowser’s Fury avec une île pour le moins originale, puisque tout ne sera question que de glissade dans cet ilot, comme son nom l’indique. Pour y accéder, il faudra avoir vaincu Bowser au moins une fois. Il faudra alors vous armer de votre meilleur patin à glace et de votre dextérité afin de terminer ce niveau assez court mais au combien fun. Voici donc comment récupérer les cinq astres présents ici :

Allumage de la lumière du phare : Rien de bien sorcier ici, chaussez-vous du “chausson-luge” présent au début du niveau et suit la piste droit devant vous afin d’atteindre le phare, et donc l’astre. La seule petite difficulté qui pourrait se présenter à vous serait de garder sa trajectoire sans toucher les piques durant les passages des rouleaux, mais rien d’insurmontable, bien au contraire.

Collecte des pièces bleues : De retour au début de la zone, sauter sur le bouton bleu afin d'activer la collecte des pièces bleues. Encore une fois monter dans votre fidèle bolide afin de récupérer les pièces. Si la tâche peut paraître complexe au premier abord, il n'en est rien. Inutile de vous presser, le chausson-luge vous laisse largement le temps de récupérer les précieuses pièces. Assurez-vous donc de bien gérer votre trajectoire afin de ne pas prendre un retard gênant, surtout que les murs de piques se resserre dans les tunnels.

Clé pour l’astre félin en cage : Revenez au début de la glissade afin de découvrir qu’une immense cage et venu remplacer votre fidèle chausson-luge, surement un coup des goombas qui patine autour de vous. Sautez sur l’un d’entre eux afin de récupérer un moyen de transport et de rejoindre le bas de la piste. Une fois arrivée, vous trouverez la clé et c’est là que les choses se corsent, car il faut maintenant remonter à pied, et sans toucher l’eau. Une fois la clé en votre possession, retournez-vous pour découvrir un chemin caché à droite de l’île qui vous permettra de remonter une partie du chemin.

Une fois arrivé au bout du chemin, servez-vous des plateformes pour remonter sur la piste. Engouffrez-vous dans les tuyaux tournants mais attention toutefois, si la difficulté est dérisoire sur votre fidèle patin, il est bien plus difficile de garder sa trajectoire une fois à pieds sans toucher les piques. Une fois cet obstacle passé, il ne vous reste plus qu’à passer le morceau de piste joncher de piques. Afin d’éviter de finir comme un fakir, marcher sur le bord de la piste jusqu’à arriver à la cage et récupérer l’astre.

Fragments d’astres félins : Après avoir normalement fait les 4 premiers astres, il y a de grande chance que vous ayez repéré la totalité des fragments, voici toutefois leur localisation dans le cas où il vous en manquera :

Le premier fragment se trouve au sommet de la pile de combat. Vainquez-les un par un afin de faire descendre le fragment et le récupérer. Le second fragment se trouve juste après la piste de piques, montez sur la plateforme incurvée puis sautez au bon moment pour le récupérer en vol. Tout de suite après l’autre fragment, placez-vous à gauche dans le tunnel tournant afin de récupérer le fragment qui vous attend. Surement le plus caché de tous, afin de le récupérer il ne faut pas rentrer dans le second tunnel mais réussir à sauter au bon moment avant afin d’atterrir dessus et récupérer l’astre caché au bout. Quasiment inratable, le dernier astre se trouve dans le dernier saut avant d’atteindre le phare.

Démolition des blocs de fureur : Dernier astre de l’île, il vous suffit de détruire les blocs fureur qui se en contrebas du phare, juste en face de la cloche. Laissez Bowser’s s’énerver et souffler et pouf plus de blocs !

Le Colisée Calico

Il est temps pour Mario de rentrer dans l’arène et de montrer sa supériorité face aux sbires de Bowser. Un niveau intéressant qui va surtout consister en des combats de boss, si on omet les sempiternels fragments et bloc fureur du mode Bowser’s Fury.

Combat contre le Boum Boum chat : Il va tout d’abord falloir réussir à rentrer jusque dans l’arène. Pour ce faire longez le flanc droit du Colisée afin de trouver une entrée dans l’eau. Entrez et placez-vous au centre de l’arène afin de déclencher le combat contre Boum Boum chat. Ensuite rien de compliqué, sautez-lui à trois reprises sur la tête pour le vaincre.

Contre-attaque du Poum-Poum Chat : Même procédé que pour le premier astre, partez sur le flanc droit mais cette fois-ci il va falloir utiliser les blocs présents afin de pouvoir monter jusqu'au premier étage. Une fois à l'intérieur il suffit de frapper trois fois les clones de Poum-Poum Chat avec un shuriken de couleur pour la vaincre et récupérer l'astre.

Duel final face au Boum Boum Chat : Comme on dit jamais deux sans trois, reprenez le même chemin que pour le second combat mais cette fois il va falloir emporter une bombe afin de faire sauter le mur qui vous bloque l’accès. Attention, la mèche étant allumée c’est une histoire de vitesse et de persévérance. Une fois entrée, le combat et similaire au premier mais avec des piques en plus.

Fragments d’astres félins :



Le premier fragment se trouve sur le flanc gauche du Colisée en partant de l’entrée. Il se trouve dans un creux à même le sol. À l’intérieur du Colisée, équipez vous d’un costume de chat afin de pouvoir escalader le mur de droite. Pour vous faciliter la tache, suivez les tremplin avec des pattes de chat. Mais avant d’atteindre le sommet, regardez sur votre droite pour découvrir un renfoncement et le fragment. Ce fragment se trouve juste sous l’arène de combat dans un petit creux. Afin de vous facilitez la tâche, nous vous conseillons de chercher le troisième fragment en dernier afin d’éviter de devoir tout remonter. Ce fragment se trouve juste un peu plus haut après le second fragment. Continuez d’escalader jusqu’à atteindre le sommet. Le fragment sur le bord des remparts. Enfin, utilisez le ressort au sommet de l’arène pour vous propulsezren direction du phare. Vous récupérerez le dernier fragment en plein vol.

Démolition des blocs de fureur : Pour trouver les blocs fureur et le dernier astre du Colisée, il vous suffit de vous à l’arrière du Colisée du côté extérieur, les blocs sont incrustés dans le mur.

Bowser’s Fury : Château Félinvisible

Voici une île qui risque de vous donner des cheveux blancs tant son concept ne vous facilite pas la tâche. La totalité de la zone est invisible et ne se révèle que très légèrement en s’approchant des murs invisibles. Il va donc falloir avancer à tâtons pour espérer obtenir les cinq astres ; de plus il sera impératif de posséder un costume de chat pour obtenir tous les astres :

Près des yeux loin des pattes : Arrivez sur l’île, l’astre se présente devant vous, sublime et sans le moindre obstacle. Mais ne vous laissez pas duper, un mur invisible entoure l’astre, vous obligeant à escalader. Une fois le mur surmonté vous allez vite comprendre que ce n’est que le début du voyage. Afin de repérer le chemin que vous avez besoin d’emprunter pour arriver au sommet effectuez des charges au sol qui vous dévoilera à chaque fois une partie de la zone. Une fois au sommet vous découvrirez un trou au milieu des rouleaux à pique, vous menant à l’astre.

Collecte des pièces bleues : Voilà, vous êtes enfin sortie de cet horrible labyrinthe invisible et rien ne vous forcera à y retourner… sauf les prochains astres ! Cette fois-ci il faut réussir à récupérer tous les pièces bleues sur cette île, nous vous conseillons de suivre le chemin qui va se dessiner devant vous et d'utiliser la charge au sol dès que vous avez un doute. Attention des trous se cache durant le parcours.

Chrono : Gare à la chute : Dans la même catégorie que l’astre précédent, il va s’agir ici d’une course contre le temps dans lequel il faudra suivre une route invisible tout en évitant de chuter. Petite particularité toutefois, une partie du chemin sera visible. Il ne faut donc pas hésiter à effectuer des sauts longs lorsque l’occasion se présente à vous car le chrono est assez restreint. Avec un peu de persévérance vous devriez y arriver.

Fragments d'astres félins: De retour sur les fameux fragments de Bowser's Fury, ces derniers sont bien plus difficiles à localiser précisément sur cette île à cause du manque de repère à vous décrire. Nous avons toutefois noté quelques éléments qui vous faciliteront la tâche :

Le plus simple de tous, prenez le chemin qui se trouve derrière la tour invisible, le morceau de fragments est caché par le sol, il faudra donc plonger dans l’eau pour le récupérer. Continuez votre chemin, le second fragment se trouve juste au-dessus de la créature qui vous lance des rouleaux pleins de piques. Un bon saut sur le crâne devrait la calmer. Suivez le cours naturel de votre progression jusqu’à croiser un empilement de caisses. tournez alors vers ces caisses pour découvrir un haut mur à escalader pour atteindre le fragment. Tout de suite après le dernier fragment regardez sur votre gauche pour trouver le fragment plus loin en contrebas. Enfin pour accéder au dernier fragment, retournez au niveau des caisses et détruisez-les pour découvrir un passage dans le sol. Empruntez-le pour arriver sur le premier étage de la tour, dirigez-vous sur la droite de cette dernière pour voir le dernier fragment de l’île.

Démolition des blocs de fureur : Les blocs fureurs se trouvent à droite de la zone en entrant. Juste après le phare approchez-vous des blocs pour découvrir qu’il repose sur une plateforme invisible.