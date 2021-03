Blaster Master Zero III – Jason signe sa toute dernière aventure

On dirait bien que les restrictions mises en place par les différents gouvernements pour éviter la propagation agressive de la Covid-19 l’an dernier ont été utiles à certains, n’est-ce pas Inti Creates ? Un peu plus tôt, nous vous faisions part de la dernière prise de parole du studio par le biais d’une de ses stars, Keiji Inafune, qui nous donnait des nouvelles du troisième volet des aventures de Gunvolt, figurez-vous qu’il ne s’agit pas du seul jeu de leur catalogue. En effet, le studio vient tout juste d’annoncer Blaster Master Zero III sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Une fois encore, retrouvez Jason et son fidèle véhicule tout-terrain d’assaut, le G-Sofia SV, dans leurs combats contre les mutants. Cet ultime volet devrait voir le retour de notre duo sur la planète Sofia pour sauver Eve de l’attaque des mutants. Ainsi, ils n’auront d’autre choix que de traverser à nouveau les différents environnements de la planète hostile afin d’équiper aussi bien le pilote que son bolide. Ajoutons enfin que le couple disposera d’un talent inédit, celui de rentrer dans des dimensions parallèles.

Coup de grâce pour ceux qui apprécient la série, Inti Creates nous offre aujourd’hui bien plus que ces quelques réjouissantes nouvelles puisqu’une date de sortie est également annoncée. Les fans de la saga et amateur de pixel-art pourront se plonger dans ce metroidvania dès le 29 juin 2021. Il vous en coûtera environ 15€ (proposé au tarif de 14,99€ au pays de l’oncle Biden) pour vous saisir (très probablement uniquement en dématérialisé) de Blaster Master Zero III sur Nintendo Switch, PlayStation 4 ou PC (via Steam ou l’Epic Store). Nous vous laissons à présent en compagnie de la vidéo au goût subtile de nostalgie. Comptez sur nous pour vous communiquer les prochaines informations du jeu dans les semaines à venir.