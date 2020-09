Blade Runner Enhanced Edition – Un trailer présente le jeu restauré

C’est exactement ce dont il s’agit : un bon coup de nettoyage et une nouvelle couche de vernis sur un titre extrêmement respecté de 1997. Nightdive Studios, qui s’occupe de la restauration du jeu, vient de publier un trailer qui permet de comparer cette Enhanced Edition au Blade Runner original de Westwood Studios (Command & Conquer…).

Sans être un vraiment un remaster, et encore moins un remake, le jeu qui s’affichera fièrement en 4k à 60fps reste graphiquement un jeu de 1997. La partie la plus visible du travail de restauration concerne un gommage du bruit, un lissage de l’animation, beaucoup plus fluide, et un passage de son 4/3 d’origine à un écran large plus actuel. Il faut saluer le travail des studios : le code source original du jeu ayant été perdu, Nightdive Studios s’est servi d’un de ses outils qui sert habituellement au portage des jeux sur consoles pour réaliser une opération de rétro-ingénierie depuis le jeu lui-même.

Blade Runner, le jeu, est un point’n click classique mais brillant, qui se déroule en parallèle des événements de Blade Runner, le film (1986), soit dans le Los Angeles futuriste de 2019. Ray Mc Coy, héros du jeu, y est chargé de prendre en chasse des replicants (des androïdes ressemblant à s’y méprendre aux humains) rebelles refusant de respecter le code auquel ils sont soumis.

En attendant cette Enhanced Edition toujours prévue pour cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One, et même sur Switch, le Blade Runner version 1997 est toujours disponible sur GOG pour moins de 10€. Le film est quand à lui disponible sur Netflix dans sa version Final Cut de 2007, la préférée du réalisateur Ridley Scott, parait-il…