Beat Saber – Venez défier vos amis sur le PlayStation VR

Déjà disponible depuis le mois d’octobre 2020 sur PC, le mode multijoueur de Beat Saber se rapproche grandement de sa date de sortie sur le PlayStation VR. En effet, le studio Beat Games avait annoncé le report d’un tel mode sur console pour le début de l’année, et on peut dire qu’ils auront tenu parole puisque le multijoueur en ligne arrivera dès la semaine prochaine sur nos consoles.

Depuis sa sortie en 2018, le jeu a connu un succès tel qu’il n’est pas rare de trouver sur YouTube des vidéos de nos titres préférés sur le jeu, comme pour Guitar Hero à son époque. Et avec une communauté aussi importante, il était impensable de ne pas voir un mode multi en ligne voir le jour afin de pouvoir défier ses amis dans ce jeu musical mettant notre corps à rude épreuve. De plus, les nouveaux packs ajoutés nous offriront encore plus de morceaux pour défier d’autres joueurs à travers le monde.

Comme l’avais annoncé le studio en octobre dernier, ce nouveau mode multijoueur de Beat Saber a dû être repoussé sur le PlayStation VR puisque le développement d’un tel mode de jeu n’est pas le même sur PC que sur console. De plus on imagine que le développement a dû être un peu perturbé avec l’arrivée de la nouvelle console de Sony, c’est pourquoi les possesseurs d’un casque VR sur PC ont pu s’essayer à ce mode bien avant.

En plus des nombreux ajouts réguliers sur le jeu, le titre de Beat Games semble avoir encore de beaux jours devant lui et la possibilité d’affronter ses amis en ligne devrait continuer à attirer de nouveaux joueurs en quête de challenge sur leurs morceaux préférés. Ainsi le mode multijoueur en ligne de Beat Saber sera disponible dès la semaine prochaine via le PlayStation VR sur PS4 et PS5, de quoi redonner un petit coup de boost au casque VR de Sony en attendant l’éventuelle arrivée du PSVR 2.