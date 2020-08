Beat Saber invite Linkin Park dans son nouveau DLC

Beat Saber avait teasé de nouveaux morceaux il y a quelques jours, on sait aujourd’hui de quoi il s’agit : une compilation pour trancher des cubes au son de Linkin Park !

Plus grand jeu VR du monde, premier et encore unique jeu en réalité virtuelle à avoir dépassé le million de copies vendues, si Beat Saber reste un classique indémodable, il avait passablement déçu avec sa dernière extension. Consacré à Timbaland, ce dernier DLC en date ne contenait que cinq titres et pas un seul hit… Quel était alors l’intérêt de télécharger des morceaux de Timbaland sans même pouvoir jouer avec The Way I Are ?! Nous nous étions senti comme Matt Pokora qui pensait avoir acheté au producteur américain des hits en puissance quand celui-ci lui avait refilé des fonds de tiroirs à prix d’or…

Mais Beat Game, racheté l’hiver dernier par Occulus, c’est-à-dire par Facebook, a corrigé le tir en nous proposant une vraie compile de hits pour ce DLC Linkin Park. Au menu, 11 titres dont les megahits Numb, Bleed it Out ou In The End. Chaque titre est vendu sur Steam ou sur le PS Store pour 1,99€, la compilation dans son intégralité est proposée elle à pas loin de 14€. Voici la tracklist complète :

Bleed It Out

Breaking the Habit

Faint

Given Up

In The End

New Divide

Numb

One Step Closer

Papercut

Somewhere I Belong

What I’ve Done

De plus pour accompagner ces nouveaux morceaux, un nouvel environnement de jeu inspiré par le clip de One Step Closer, ainsi qu’un nouveau set de couleur à l’image de la pochette de l’album Hybrid Theory seront téléchargeables.

Les DLC Linkin Park pour Beat Saber sont disponibles dès aujourd’hui partout où le jeu est jouable, tandis que le 20 juillet dernier, cela faisait tout pile 3 ans que Chester Bennington, la voix du groupe, s’était éteint ; le 9 octobre prochain, on célèbrera les 20 ans (déjà ?!) de la sortie de l’album culte Hybrid Theory.