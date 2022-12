Bayonetta Origins – L’âme d’enfant de Cereza

Difficile d’imaginer Bayonetta enfant. Cette femme fatale aux pouvoirs sans limites, devenue depuis le premier opus un personnage icônique du jeu vidéo, a pourtant eu une jeunesse qui nous sera contée dans Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

Le jeu, sous les airs infantiles et légers de son esthétique, s’attardera sur une histoire traumatisante de la sorcière de l’Umbra, qui n’était alors qu’une apprentie. Bravant les interdits, Cereza se décide à traverser une forêt maudite afin d’acquérir un pouvoir mystérieux pour sauver sa mère.

Tout comme pour la direction artistique, le gameplay présenté s’éloigne complètement des épisodes précédents de la série. Délaissant le rythme effréné habituel, les combats mettront surtout en avant la connexion de l’apprentie sorcière avec Chouchou, son démon-poupée bienveillant, que les joueurs du dernier opus reconnaîtront sans mal.

L’annonce inattendue de ce jeu, sortant six mois à peine après Bayonetta 3, a de quoi ravir les fans, qui pourront prolonger leur expérience de jeu avec une aventure inédite dotée d’un style rafraîchissant.

Pour les plus impatients, sachez que vous pouvez d’ores et déjà découvrir un aperçu du jeu. Une courte démo jouable de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est en effet accessible via Bayonetta 3. Il s’agit là d’un easter egg qui était présent depuis la sortie du jeu, dont les développeurs se seront bien abstenus de parler !

Pour ce faire, il vous faudra acheter avec la monnaie du jeu l’ancien livre illustré dans la boutique de Rodin, Les Portes de l’Enfer, et débloquer celui-ci à l’aide de trois clés dispersées dans différents niveaux.

Pour connaître la suite, par contre, il faudra attendre la sortie du jeu, prévue pour le 17 mars 2023.